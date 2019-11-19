Звезды петербургского балета выступят в Сербии и Китае

Солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга посетят с гала-концертами Сербию и Китай. В Белграде артисты выступят на сцене самого большого концертного зала "Сава-Центр", в Шанхае - на сцене Шанхайского центра восточного искусства.

- Программа концертов не ограничивается золотым фондом классических балетов, - отмечают в петербургском комитете по культуре. - Зрителей ждет калейдоскоп в двух актах, включающий и яркие фрагменты знаменитых балетов хореографов XX-XXI веков, современные номера и экспериментальные миниатюры.

Сербским зрителям посчастливится увидеть фрагменты сразу двух балетов Бориса Эйфмана в исполнении Нины Змиевец и Дениса Климука. Они исполнят дуэт из нашумевшего балетного спектакля по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина" и фрагмент из "Красной Жизели" (сюжет балета вдохновлен историей жизни великой русской балерины Ольги Спесивцевой).

Главную звездную пару Михайловского театра Ирину Перрен и Марата Шемиунова зрители увидят в абсолютно разных образах. Ирина и Марат привезут на белградскую сцену два адажио - из "Спартака" Георгия Ковтуна и из "Пламени Парижа" Василия Вайнонена. В Шанхае же они представят фрагмент из балета "Жар Птица" Михаила Фокина на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, в программах обоих городов Ирина и Марат исполнят еще один номер Вайнонена - "Вальс" на музыку Морица Мошковского и танцевальное воплощение знаменитой песни "Je suis malade" в исполнении Лары Фабиан.

Приглашенный солист Мариинского и Михайловского театров Денис Матвиенко вместе с первой солисткой Мариинского театра Анастасией Матвиенко представят балет словенского хореографа Эдварда Клюга "Танго" и фрагмент из сказочного балета "Пер Гюнт" норвежского композитора Эдварда Грига (тоже в хореографии Клюга). Денис Матвиенко также заинтригует шанхайских балетоманов соло с загадочным названием "ШШШ" того же автора.

В концерте в Китае примет участие пара первой солистки Мариинского театра Олеси Новиковой и премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова. Они покажут ироничную зарисовку "Балет 101" в постановке Эрика Готье.

Молодая звезда, первый солист Михайловского театра Джулиан Маккей выйдет на шанхайскую сцену вместе с партнершами в дуэтах из классических и романтических балетов: Па-де-де из балета "Сильфида" Августа Бурнонвиля, "Электрик" - из балета "Синяя борода" в редакции Василия Медведева, Адажио из балета "Ромео и Джульетта" в постановке Леонида Лавровского.

- В программе шанхайского вечера представлены три номера на музыку композитора, символизирующего для китайского зрителя русский балет - Петра Чайковского, - подчеркивают в комитете по культуре. - Публика увидит Па-де-де из балетов "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" в хореографии Мариуса Петипа и знаменитый номер "Русская" в хореографии Льва Иванова. Этот танец объехал весь мир как отдельный шедевр, а в Шанхае его исполнит прима Михайловского театра Ирина Перрен.

Финалом каждого из гала станет дивертисмент с участием всех артистов концерта.

Справка "РГ"

Гала-концерты солистов балета ведущих театров Санкт-Петербурга состоятся 22 и 23 ноября в Белграде (Сербия) и 26 ноября в Шанхае (Китай).