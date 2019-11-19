Десять кораблей ЧФ вышли в море на ракетные и артиллерийские стрельбы

Фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец" приступили к совместным учениям в Черном море. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Более десяти кораблей ЧФ вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск на учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, - рассказал Рулев.

Экипажи в составе тактических групп проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также отражению воздушной атаки условного противника.

В эпизодах учений задействуют истребители СУ30 СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, а контролировать выполнение задач будут с помощью беспилотников.