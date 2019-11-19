В Павловском районе Кубани прошло окружное совещание на тему использования газомоторного топлива в сельском и коммунальном хозяйстве. Разговоры о том, чтобы перевести тракторы и комбайны с дизельного топлива на сжиженный газ, ведутся на юге уже не первый год. Причина понятна: затраты на ГСМ все время растут, сбивая и без того не самую высокую рентабельность агробизнеса. Но, как показывает практика, без значительных государственных вливаний в инфраструктуру перевести технику на газ невозможно. Готово ли государство помогать аграриям и оправданно ли это экономически, выяснил корреспондент "РГ".

- Сегодня литр солярки стоит дороже, чем 92-й бензин. Это одна из главных статей расходов в поле! - разводит руками фермер из Ростовской области Роман Алейников.

Но при этом переводить свою технику на газ он не хочет. Говорит, слишком дорого, ведь придется менять всю "начинку" трактора. Да и до ближайшей газовой заправки ехать больше 20 километров. Значит, нужно ставить во дворе какую-то специальную бочку и периодически возить ее на АЗС заправляться. В итоге идея не окупится никогда, решил предприниматель. Правда, сколько стоит переделать сельхозтранспорт на газ, и о том, какие есть госпрограммы помощи, он не знает. Глава Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин отмечает, что идея использования газа абсолютно оправданна и уже прекрасно себя зарекомендовала. Но он считает, что перевести большинство техники на юге на альтернативное топливо в ближайшие годы сложно.

- Безусловно, фермеры хотят экономить на ГСМ. Но с реализацией идеи есть серьезные проблемы, - говорит эксперт. - Начнем с того, что сегодня нет самой сельхозтехники на газе, ни один крупный завод серийно ее не производит. Нет системы сервисного обслуживания такого оборудования в АПК. Неясно, как будут работать мощные двигатели на тракторах и комбайнах. Самое главное, сегодня система обеспечения топливом сельскохозяйственной техники требует обязательной возможности заправки непосредственно на машинном дворе и в поле. Соответственно, речь идет о строительстве газозаправочных станций непосредственно в сельхозорганизациях с соответствующим пакетом документов, допусков и так далее.

По официальным данным, на Дону сегодня только 4,4 процента техники работает на газе, а в соседнем Краснодарском крае - уже 38. Фермеры объясняют это одной причиной - отсутствием инфраструктуры. В Ростовской области всего 11 газозаправочных станций, на Кубани уже 18.

Донские власти обещают, что к 2022 году сеть газовых АЗС вырастет до 39. По данным правительства области, к строительству газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области уже привлечено 10 частных инвесторов, которые планируют построить 13 объектов. И в соседней Калмыкии, кстати, тоже решили создавать сеть АГЗС. Инвестор намерен открыть семь заправок, работающих с метаном. Немало для такого небольшого региона.

Еще одна проблема: в сельской местности даже имеющиеся заправки находятся далеко от мест размещения техники. Поэтому многим сельхозпроизводителям придется строить свои собственные накопители и АГЗС. Но, как показывает практика, даже этот недостаток можно превратить в достоинство: если сами фермеры захотят открыть свои заправки, они смогут неплохо заработать. Подобный опыт уже есть в фермерском хозяйстве на Кубани. По данным администрации края, это первая площадка в России, где газомоторная заправочная станция установлена непосредственно в хозяйстве. Уже сейчас здесь заправляется не только транспорт фермера, но и транзитные машины. Пропускная способность станции при выходе на полную мощность составит 200 машин в сутки. По словам главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, сеть газозаправочных станций в стране сегодня насчитывает 446 объектов.

- Конечно, этого мало. Но правительство РФ приняло решение выделить средства на строительство станций и переоборудование транспорта. В?этом году поддержку получат 17 регионов, в следующем - 27, - отметил он на совещании.

Есть и законодательные ограничения. Сейчас заправлять сельхозмашины разрешено только на твердой поверхности. Согласно существующим нормативам даже "официальные" заводские передвижные заправщики не могут делать это прямо в поле. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это один из факторов, сдерживающих повсеместное использование природного топлива. На совещании он предложил внести изменения в техрегламент и разрешить заправлять сельхозмашины в поле. Этот вопрос пообещали проработать.

Мнение

Дмитрий Беляев, редактор Национального аграрного агентства:

- В целом аграрии позитивно реагируют на переход на газ, деньги они считать научились. Но для этого нужны хорошо развития инфраструктура для заправки топливом и государственная помощь. Вопрос в том, кто будет оплачивать массовое строительство сетей в стране. Регионы и тем более муниципалитеты деньги на это не найдут. Если "Газпром" возьмет на себя основные расходы, это ускорит процесс. Сегодня уже есть госпрограммы, стимулирующие переход на "газомоторку", например, льготы для аграриев при покупке такой техники, а с 2019 года и субсидии на покупку передвижных заправочных комплексов. Но нужно расширять эти программы. Например, субсидии для производителей подобной сельхозтехники в России могли бы стимулировать разработку новых моделей и массовое производство. Тогда бы все увидели, что есть смысл инвестировать в отрасль, а малый бизнес стал бы активнее строить небольшие заправки в сельской местности.

Кстати

На газ в Ростовской области переводят не только сельскохозяйственную, но и коммунальную технику и общественный транспорт. Накануне чемпионата мира по футболу, в 2016 - 2017 годах, местные АТП закупили 140 автобусов, работающих на газе. В прошлом году - еще 100 автобусов, четверть из которых также ездит на голубом топливе. К 2025 году планируется купить 450 таких машин, то есть в среднем по 60 с лишним автобусов в год. Эксперты подсчитали, что после реализации всех задуманных "газомоторных" инициатив потребление этого вида топлива в регионе вырастет более чем в семь раз, до 250 миллионов кубометров в год, а выбросы вредных веществ сократятся до десяти раз. При этом владельцы такого транспорта будут тратить на топливо в два-три раза меньше, чем обладатели дизельных и бензиновых авто.