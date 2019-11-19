Калмыцкая художница нашла перспективную сферу для бизнеса

В конкурсе калмыцких женщин-предпринимателей "Деловая леди-2019" победила художница Герензел Богаева, которая до сих пор не верит в то, что занимается бизнесом, и которая даже внешне больше похожа на представителя богемы, чем на предпринимателя. Как призналась корреспонденту "РГ" Герензел, даже на конкурс она попала лишь потому, что ее сюда затащили друзья.

- Такая позиция, увы, свойственна многим художникам, которые сидят в своих мастерских, как репки. Людей творческих специальностей, к сожалению, не учат себя продвигать. Художникам кажется, что они все настолько талантливые и гениальные, что их сразу должны заметить, и все само собой у них наладится. А так не бывает, - говорит Герензел.

При этом творческим людям, по мнению Герензел, зачастую бывает сложно подстраиваться под привычные правила работы по найму. По словам победительницы конкурса, работая на предприятии художником-иллюстратором, она почти каждый день опаздывала и писала объяснительные.

- Например, бывает так, что какая-то важная идея приходит ночью и ее проще реализовать сразу, но рано утром все равно нужно бежать на работу, и никого не волнует то, что ты трудилась всю ночь. Все равно нужно отсидеть положенные часы на рабочем месте. Это меня угнетало. Наверное, художникам особенно важен свободный график, соответствующий их внутреннему расписанию, - объясняет Герензел.

Но даже страдая от неудобств рабочего графика, она не думала о своем деле и довольствовалась лишь подработками. Так продолжалось до тех пор, пока знакомые не попросили Герензел научить их ребенка рисовать. Сначала были одни знакомые, потом другие, третьи, а потом пришли знакомые знакомых... Причем люди не просто просили помочь, но и предлагали за это деньги.

- Заработало сарафанное радио. А дети оказались настолько талантливыми, что мне самой с ними было интересно работать. В противном случае ничего, наверное, и не получилось бы, - считает Герензел.

В какой-то момент она поняла, что востребованными оказались не только ее талант творца, но и педагога. Тогда и появились первые мысли о бизнесе. Причем Герензел сразу решила оформиться официально, чтобы можно было спокойно работать. Бумажки, декларации, налоговая - то, от чего художники приходят в ужас, на поверку оказалось не так страшно.

- В "Инстаграме" есть бухгалтера, которые, дают бесплатные консультации и могут ответить на вопросы начинающих предпринимателей. Мне тоже так помогли пара бухгалтеров из других регионов. Объяснили, какие документы нужно собрать, как зарегистрироваться, куда обратиться. Я им очень благодарна за это, - говорит Герензел.

Она оформила патент (это оказалось проще и дешевле), открыла детскую студию изобразительного творчества и приступила к работе. Поначалу, конечно, было страшно. Больше всего беспокоили опасения, что не удастся "отбить" аренду помещения и мебель. Но сарафанное радио работало исправно. Приходили новые ученики. Помогло и известное уже в республике имя иллюстратора, которое как-то само собой превратилось в личный бренд. Сработал и аккаунт в "Инстаграме", хотя Герензел даже не думала о целенаправленной рекламе, а лишь выкладывала рисунки своих воспитанников.

- Обучение детей рисованию оказалось довольно перспективным. Многие, правда, пока не считают это важным, ориентируя своих детей на математику или программирование. Но при таком подходе развивается только одно полушарие мозга. В школе тоже упор зачастую делается на него. А полушарие, отвечающее за творчество, оказывается угнетенным, и ребенок не может развиваться гармонично. Для этого нужна смена деятельности. Пусть не рисование, но музыка, например, или танцы, - отмечает Герензел.

По ее словам, конкуренции между кружками дополнительного образования в Элисте пока нет. Наоборот, они скорее дополняют друг друга. Часто одни и те же дети ходят в разные кружки и рассказывают о них сверстникам.

- Герензел, а вы не жалеете, что тратите свое время на обучение других, а сами не можете рисовать так много, как раньше? И не боитесь ли конкуренции со стороны учеников? - интересуюсь я.

- Нет, конечно. Если художников станет больше, это же круто! А если мои дети чего-то добьются в жизни, я буду только счастлива. Ну а к тому, что я сама рисую меньше, стараюсь относиться философски. Сейчас я ценнее как учитель, и на уникальных детей время тратить не жалко. К тому же я чувствую, что они тоже влияют на мое творчество и развивают меня как личность. Во мне открываются новые грани, о существовании которых я даже не подозревала. К тому же я не знаю, сколько продлится этот этап. Может быть, через год я решу, что сделала достаточно, и захочу заняться чем-то еще. Все-таки художники в этом отношении чувствуют себя свободнее, они менее привязаны к социальным якорям.

Советы от Герензел

- Если хочется попробовать себя в бизнесе, лучше не бросать сразу работу по найму. Или нужно хотя бы параллельно заниматься фрилансом, как это делала на первых порах я. Тогда будет хоть какая-то подушка безопасности. Если же вы видите, что за счет бизнеса можете хотя бы обеспечить аренду, нужно действовать решительнее, а не ждать идеального момента. Он все равно не настанет. У меня поначалу не было мольбертов и мебели. И если бы я ждала, когда они появятся, или собирала нужную сумму, возможно, ничего бы не получилось. Думаю, мой успех - это искусство маленьких шагов. Я постепенно делала все необходимое. Поступила оплата за обучение - я заказала стулья, столы и мольберты. Ребят становилось больше, и я докупала оборудование. А краски и кисточки дети на занятия приносят сами. Подходящее помещение можно найти на доске объявлений в интернете. Первая моя студия в цокольном этаже была маленькая и тесная. Аренда стоила 10 000 рублей в месяц. Но мне хотелось, чтобы ребятам было удобнее работать, и я сняла другое помещение, за 20 000 рублей, просторное и светлое. Оно, правда, на окраине города. В центре такое помещение стоило бы уже от 40?000 рублей. Но мои ученики сами живут в том же микрорайоне, где я арендую студию, поэтому проблем не возникает. Если у меня обучается десять учеников, я восполняю все свои расходы. Сейчас у меня их столько, что уже получается зарабатывать.