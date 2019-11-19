Катерина Шпица представила в Сочи фильм "Молодое вино"

В Сочи продолжается четвертый международный кинофестиваль и кинопремии SIFFA-2019.

В основном конкурсе такие разные фильмы - зарубежные и российские, созданные дебютантами и мэтрами в 2018 и 2019 годах: трагическая история об узниках концлагерей "Кадиш" Константина Фама, "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко, "Ширакши. Хранитель света" Ермека Турсунова ("Казахфильм"), "Вдох-выдох" грузинского режиссера Дито Цинцадзе (история женщины, вернувшейся из тюрьмы в свою семью)...

Актриса Катерина Шпица прилетела на кинофорум представить фильм "Молодое вино", в котором сыграла одну из главных ролей. Снял его 32-летний режиссер Петр Олевский - выпускник ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко), автор нескольких короткометражных фильмов и сериала "След Пираньи", а его дебютом в полном метре стало "Молодое вино". Фильм путешествует по фестивалям, но создатели надеются и на прокат в кинотеатрах.

В основе - пьеса драматурга Елены Исаевой "Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе". Действие происходит в южном курортном городе. Две подруги отдыхают на морском побережье. Одна - Мила - яркая, уверенная в себе (Катерина Шпица), вторая - Люба - тихая, застенчивая (Валерия Бурдужа). И вот неудачливая и незаметная уводит парня у подруги. 20 лет спустя герои неожиданно встречаются, и - любовный четырехугольник... В фильме снимались также Екатерина Волкова и Александр Яценко.

Катерина Шпица: Мне предложили попробоваться на роль Милы, а не Любы, хотя, казалось бы, внешне мне к Любе была прямая дорога. У Милы непростая женская судьба. Я с радостью приступила к работе. Всегда интересно играть человека, который на поверхности симпатичен, удачлив, привлекателен, а в глубине у него есть надлом.

Трудно было работать с режиссером-дебютантом после больших профессионалов?

Катерина Шпица: Нет, прекрасно! Я вообще очень люблю работать с дебютантами. С ними интересно, они горят, вдохновлены, всё "заточено" на самовыражение, все силы брошены на то, чтобы высказывание стало полным, ярким. Это очень честные люди, и необыкновенное ощущение - видеть, как на твоих глазах рождается режиссер.

Какой фильм о женской дружбе считаете эталоном?

Катерина Шпица: Мне кажется, лучший фильм о женском общении - "Мачеха" с Джулией Робертс и Сьюзен Сарандон. О том, как жизненные обстоятельства сталкивают двух женщин, и они вынуждены научиться общаться во имя детей.

Назовите любимых зарубежных актрис, фильмы с которыми готовы смотреть по несколько раз.

Катерина Шпица: Изабель Юппер. Импонирует, что она и в молодом возрасте, и в зрелом сумела выстроить карьеру (возможно, ей повезло) так, что развивается и расцветает в своих ролях, становится с годами интереснее - как прекрасное французское вино. Люблю смотреть на Джулию Робертс. Мне очень нравится Мерил Стрип - особенно в фильмах "Мосты округа Мэдисон" и "Смерть ей к лицу", они так красноречиво говорят о диапазоне актрисы, такому мастерству можно только завидовать и мечтать, чтобы жизнь послала таких учителей и обстоятельства, которые проявили бы такие способности.

Где вы сейчас снимаетесь?

Катерина Шпица: Летом закончила работу в картине "День города" (это рабочее название), снимает молодой режиссер Георгий Болдугеров. Это черная комедия. Сценарий мне показался любопытным для актерской копилки, опыта. По чему соскучилась - так это по костюмным, историческим картинам. Со времен "Куприна" и "Поддубного" прошло много времени.