Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна

В Крыму начали формировать первую промышленную партию зерна для отправки в Сирийскую Арабскую республику. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его данным, первую партию крымского зерна объемом 5000 тонн получат в Сирии в течение двух месяцев. В этом году в республике собрали рекордный урожай ранних зерновых - 1 миллион 694 тысячи тонн. При этом собственная годовая потребность полуострова в продовольственной пшенице составляет около 600 тысяч тонн. Излишки зерна республика может продать. В прошлые годы поставки крымского зерна уже осуществлялись в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Торговые связи с Сирией открывают для Крыма новые возможности.

Накануне Крым получил из Дамаска первые два контейнера оливкового масла массой 46 тонн. По словам министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты, часть масла будет реализована на полуострове, часть поступит для продажи на материк. Кроме того, в начале будущего года Крым получит из Сирии партию цитрусовых.

В августе нынешнего года на 61-й международной ярмарке в столице Сирии - Дамаске Крым представил продукцию своего химического комплекса и судостроения и промышленности. А уже в ноябре Керченский металлургический завод подал заявку на участие в конкурсе по поставкам в Сирию своей продукции - железнодорожных стрелочных переводов.