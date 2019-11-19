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19.11.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону пациентам вживляли импланты неизвестного происхождения

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам проверки, которую в плановом порядке провел территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области, в центральной городской больнице города Донецка были обнаружены серьезные нарушения. В том числе найдены медицинские изделия неизвестного происхождения, которые медики применяли во время операций.

Фото: iStock
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Как пояснили в контролирующем ведомстве, установлено, что в травматологическом отделении стационара при проведении процедуры металлостеосинтеза (фиксации отломков костей) пациентам вживлялись металлические пластины, происхождение которых лечебное учреждение объяснить не смогло. При этом никаких документов на медицинские изделия предоставлено не было.

В донецком медучреждении плюс ко всему был выявлен ряд грубых нарушений законодательства. В том числе несвоевременное проведение технического обслуживания медицинской техники, несоблюдение стандартов диагностического лечения при оказании помощи больным с инфарктом миокарда.

Плюс ко всему пациентов, находящихся на стационарном лечении, вынуждали покупать препараты за свой счет, хотя в больнице они должны в полном объеме обеспечиваться лекарствами бесплатно.

В результате региональным управлением Росздравнадзора в отношении ЦГБ Донецка составлены протоколы об административном правонарушении. На больницу, как на юридическое лицо, наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Главврач больницы оштрафован на 29 тысяч рублей.

Материалы проверки уже направлены в прокуратуру Донецка, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области, администрацию города и правоохранительные органы.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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