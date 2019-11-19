Новости

СК возбудил уголовное дело по факту пропажи сотрудника "Интерфакса" 12:06
Видео: В Пензе автомобиль провалился под землю, погибли два человека 12:05
На Алтае следователи начали проверку отравления школьника табаком 12:05
Затопленный нижегородский дебаркадер использовали как кафе-гостиницу 11:58
Игорь Верник опроверг сведения о своей госпитализации 11:55
В Москве пропала редактор агентства "Интерфакс" 11:54
В Керчи нашли пузырек с немецким шампунем времен войны 11:49
На Дону застройщиков обвинили в обмане дольщиков на 640 млн рублей 11:48
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами 11:47
Лукашенко: Олимпийские победы объединяют нацию 11:46
Помпео объявил об отмене политики США в отношении израильских поселений 11:46
На Дону в лобовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок 11:43
Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц 11:37
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Французский город Бордо откажется от использования пластика 11:31
Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится 11:30
"Долгожданная реформа". Эксперт о продаже "красивых" номеров 11:30
Победа "Мисс Беларусь" на выборах в парламент взорвала Сеть 11:20
Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку 11:19
Минимальный возраст для продажи сигарет может быть повышен 11:13
Костромской полицейский трижды оштрафовал мертвеца 11:11
В Уфе мужчину задержали за погром на кладбище 11:08
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31 11:02
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону в лобовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.

На Ставрополье в ДТП с семью машинами пострадали девять человек

Как сообщает пресс-служба МВД Ростовской области, столкновение произошло на 174 километре трассы Котельниково - Песчанокопское.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу для обгона, но столкнулся с Lada Priora. В результате аварии оба водителя скончались на месте. Погиб и трехлетний ребенок, который находился в Lada Priora. Пострадали также две пассажирки.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями ГАИ Ростовской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области
Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию