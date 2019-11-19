На Дону в лобовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В Ростовской области сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МВД Ростовской области, столкновение произошло на 174 километре трассы Котельниково - Песчанокопское.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу для обгона, но столкнулся с Lada Priora. В результате аварии оба водителя скончались на месте. Погиб и трехлетний ребенок, который находился в Lada Priora. Пострадали также две пассажирки.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями ГАИ Ростовской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.