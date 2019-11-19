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19.11.2019 09:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги в ясли

На Дону владельцы детсадов смогут получить субсидии
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 260(8018)
Несмотря на то что в детсадах донской столицы за последние несколько лет открыто около 12?тысяч новых мест, этого все равно недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность. Власть признает: без бизнеса не обойтись.

По словам заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елены Кожуховой, сейчас в городе 218 дошкольных образовательных организаций, из которых 160 - муниципальных, 11 частных, семь ведомственных и около 40 индивидуальных предпринимателей, оказывающих подобные услуги. За последние несколько лет в городе появилось более 12 тысяч новых мест для малышей. Открыты они в дополнительных группах уже действующих садов, в новых или реконструированных.

Фото: iStock
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

К примеру, в 2019 году в жилом районе Суворовском открыли третий по счету детсад, а в микрорайоне Левенцовском до конца года будет сдано еще два. В будущем году власти обещают достроить три новых детсада и один открыть после реконструкции.

Но этого все равно недостаточно, мест всем не хватит. И здесь к решению проблемы могли бы подключиться предприниматели, которые с каждым годом все активнее осваивают сферу дошкольного образования, открывая детсады и развивающие центры.

- Сегодня многие застройщики, планируя новые жилые кварталы, сразу предусматривают место для детсадов на первых этажах, потому что понимают: социальная инфраструктура только повышает привлекательность их жилья, - рассказывает Елена Кожухова. - Муниципалитет пока не может выкупать у них эти помещения, а вот бизнес как раз мог бы открывать там частные дошкольные учреждения.

При этом на федеральном уровне предпринимателей готовы стимулировать дополнительными бюджетными субсидиями. Уже сейчас они могут получить компенсацию на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, игр и игрушек. А с будущего года собственники частных детских садов смогут получать субсидию на покупку оборудования для открытия дополнительных ясельных мест. Ориентировочно размер субсидии на одно место составит 123 тысячи рублей. Правда, при этом родительская плата за содержание ребенка должна быть такой же, как и в муниципальном детсаду. Сейчас в администрации ждут инициативы от собственников, чтобы понять, сколько средств резервировать в бюджете.

По мнению самих предпринимателей, предложение это интересное, но требует детального расчета. Владелица сети частных детсадов Алеся Марченко считает, что бюджетные субсидии на обустройство детсадов или дополнительных мест в них, конечно, хороший стимул, но ведь ребенка потом еще содержать нужно. И?минимальная оплата за сад, скорее всего, не будет покрывать всех расходов. Поэтому владельцы детсадов обещали подумать.

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