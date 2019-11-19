На Дону застройщиков обвинили в обмане дольщиков на 640 млн рублей

В Ростовской области в мошенничестве на 640 миллионов рублей подозреваются два соучредителя строительной компании "Сигма". В отношении них завершено расследование уголовного дела, которое уже с обвинительным заключением передано в суд. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

По версии следствия, еще в 2015 году строительная компания обязалась построить два многоквартирных дома на улице Менделеева в городе Аксай. Однако этого не произошло - в указанные в договорах долевого строительства сроки фирма свои обязательства по передачи дольщикам квартир не выполнила.

- От противоправных действий обвиняемых пострадало более 360 семей, имущественный ущерб составил почти 640 миллионов рублей, - уточнили в следственном ведомстве.

Все имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей арестовано в целях обеспечения гражданского иска. Следователем наложен арест на принадлежащие им элитные автомобили, водный транспорт, коммерческие помещения и земельные участки.