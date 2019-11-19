Пенсионерам Севастополя увеличат доплату

Севастопольские пенсионеры с 2020 года начнут получать региональную социальную доплату. Соответствующие изменения в местный закон "О государственной социальной помощи" приняты сегодня в первом чтении на заседании заксобрания Севастополя.

- С 2015 по 2019 годы наши пенсионеры, которые имели совокупный доход меньше прожиточного минимума, получали через Пенсионный фонд федеральную социальную доплату, - объяснил директор городского департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко. - В этом году методика изменилась. Так как величина прожиточного минимума пенсионера в Севастополе на 2020 год будет превышать средний показатель по РФ, мы переходим от федеральной на региональную социальную доплату. На 2020 год прожиточный минимум пенсионера в среднем по РФ составит 9311 рублей, а в Севастополе - 9597 рублей.

Он уточнил, что доплату в 2020 году получат чуть менее 14 тысяч севастопольских пенсионеров. Средства предусмотрены в бюджете города 2020-2022 годов.

В целом у горожан, получающих минимальную пенсию, размер доплаты вырастет.

- Каждый будет получать на 450-600 рублей больше, - сообщила председатель комитета ЗС по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, средняя пенсия получателей социальной доплаты в 2020 году составит 7384 рубля, а средний размер доплаты - 2213 рублей. Чтобы обеспечить 13715 человек региональной социальной доплатой, в 2020 году потребуется 340,8 миллиона рублей.