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19.11.2019 18:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Красна поляна ценами

Почему дорожает новогоднее проживание в отелях горнолыжного курорта в Сочи
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Многие отели горнолыжных курортов Красной Поляны (Сочи) подняли цены на первую декаду января на 500-600 процентов, следует из данных порталов бронирования.
Чем больше будет приличных горнолыжных курортов, тем доступнее по цене станет такой вид отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ Чем больше будет приличных горнолыжных курортов, тем доступнее по цене станет такой вид отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ
Чем больше будет приличных горнолыжных курортов, тем доступнее по цене станет такой вид отдыха. Фото: Владимир Аносов/РГ

Например, суточное проживание в 4-звездочном отеле с завтраком в районе Эсто-Садок обойдется в 30-35 тысяч рублей. Вне праздничного сезона номер в этом же отеле стоит 5-6 тысяч. По данным Booking.com, самые дешевые хостелы на новогодние каникулы на Красной Поляне обойдутся в 4 тысячи рублей в сутки, и предложение ограничено. А суточное проживание в хороших сетевых отелях в праздник доходит до 80 тысяч рублей, в другое время эти же номера продаются по 5 тысяч.

Фото: РИА Новости.
Новый горнолыжный сезон в Сочи может открыться уже в конце ноября

Такие цены объясняются высоким спросом и низкой конкуренцией, отмечают эксперты "РГ". Горнолыжные курорты Сочи - единственные в России европейского уровня. Плюс предложение даже по самой высокой цене закрывают потребители, которые не могут выехать за границу, или, например, те, кто боится перелетов. У остальных горнолыжников есть выбор - от Андорры до Турции.

"Для снижения цен, во-первых, нужно создавать условия для развития конкуренции, помогая турбизнесу инвестициями и льготами. Чем больше будет приличных горнолыжных курортов, тем доступнее по цене станет отдых. Во-вторых, нужно распределять потоки. Забронируйте в Сочи жилье у моря, это значительно дешевле. Оттуда ходит прямая электричка в горы", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Вместе с тем Россия в целом ворвалась в первую тройку наиболее запрашиваемых россиянами направлений отдыха у туроператоров на предстоящие новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На первом месте Таиланд, на втором Арабские Эмираты, с ними конкурирует Россия. На четвертом месте Турция, которая конкурирует с Россией за третье место", - сообщила Майя Ломидзе "РГ".

Горнолыжные курорты Сочи - единственные в России европейского уровня. Бронируйте жилье у моря, это дешевле, оттуда ходит электричка в горы

Кроме того, туроператоры этой осенью отмечают сенсационное увеличение спроса на новогодние туры. "Спрос в ноябре по сравнению с прошлым годом увеличился с 17 до 50 процентов", - сказала директор АТОР. Ранее сервис онлайн-бронирований билетов и отелей OneTwoTrip сообщил, что почти 70% опрошенных россиян планируют провести новогодние праздники вне дома.

Во многом этому способствовало снижение цен на отдых на массовых экзотических направлениях, таких как Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия. "Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования. Плюс все они, за редким исключением, чартерные. Средняя стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в трехзвездочном отеле с завтраками или системой "все включено" - от 40 до 50 тысяч рублей на человека", - привела цифры Майя Ломидзе.

Фото: Владимир Аносов
Зимние курорты Северного Кавказа для отдыхающих станут доступнее

По ее словам, это низкая цена для зарубежных новогодних туров, так как средняя их стоимость в последние годы составляла тысячу евро, а новогодних - и 1,6-1,7 тысячи. "Однако предложений по 40-50 тысяч рублей немного. Средняя цена продаваемых зарубежных туров почти на всех направлениях, за исключением Турции, - 75-80 тысяч на человека", - сообщила Майя Ломидзе.

Средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тысяч рублей на пять дней без транспортных расходов, с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками. Популярны Краснодарский край, Кавминводы и Крым. "Туроператоры фиксируют 10-15-процентный прирост на этих направлениях. Активно продаются организованные туры на горнолыжные курорты Кавказа - Домбай и Чегет, которые до сих пор считались в основном направлениями самостоятельного отдыха", - добавила Майя Ломидзе.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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