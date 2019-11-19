Россия и Украина подпишут соглашение о ловле рыбы в Азовском море

К началу 2020 года ожидается подписание протокола между Россией и Украиной о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом заявил на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"В принципе переговоры в режиме видеоконференции прошли достаточно спокойно. Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются", - сообщил ТАСС Василий Соколов.

Отметим, что документы об использовании природных ресурсов Азовского моря подписываются ежегодно - поочередно на территории каждой из стран. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что в нынешнем году Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно.

На заседании также были озвучены планы по строительству в Ростовской области Кочетовского рыбоходного канала, который поможет решить проблему с нерестом рыбы на Дону. Ориентировочно до 2022 года будет разработана проектно-сметная документация с экспертизой гидротехнического сооружения. После чего будет идти речь о включении проекта в федеральную программу и начале финансирования.

Говоря об искусственном воспроизводстве рыбы, замглавы Росрыболовства отметил, что наметилась положительная тенденция - в Черном и Азовском морях стала регулярно встречаться молодь осетровых рыб.

"Это говорит о том, что Россия вкладывает очень значительные средства в восстановление и поддержание запасов ценных и особо ценных видов рыб в регионе", - отметил он.