Впервые в этом году чемпионат WorldSkills, организованный союзом "Молодые профессионалы", проводит региональные отборочные этапы для участников старше 50 лет. По направлению "Навыки мудрых", уже прошли соревнования в 20 регионах. Эксперты отмечают, что новшество должно повысить престиж рабочих специальностей и показать, как возраст помогает добиться успеха в профессии.

- Те, кому за пятьдесят, может, и не особенно резво владеют компьютером, зато у станка они работают так, что многим еще учиться и учиться, - считает Владимир Сычев, главный эксперт площадки "Обработка листового металла" регионального этапа WorldSkills в Астрахани.

Соревнования провели в колледже профессиональных технологий, где готовят сварщиков, станочников и судосборщиков. Свое мастерство демонстрировали рабочие трех заводов и педагоги спецдисциплин двух колледжей. Как рассказали "РГ" в организациях, где трудятся участники конкурса, количество работников предпенсионного возраста на астраханских предприятиях составляет от десяти до тридцати процентов. Специалистов 50+ ценят за ответственность, верность традициям коллектива и наставничество.

Профессионалы со стажем в десятки лет дисциплинированно в течение отведенных шести часов выполняли конкурсное задание: резали, сверлили и сваривали металл, изготавливая кабину грузового автомобиля. Для всех участников это первый в жизни чемпионат, хотя каждый уже доказал свое мастерство в работе. Например, судосборщик завода "Лотос" работал на строительстве первого в истории отечественного судостроения пятизвездочного круизного лайнера "Петр Великий", который этой весной спустили на воду. Но свои заслуги Михаил Михайлович оценивает скромно:

- Проект новый, встречаются и сложности, приходится учиться даже в пятьдесят.

Педагог судоводительского отделения Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа Руслан Сайфуллин руководил практикой курсантов в трансатлантической экспедиции на "Крузенштерне", 60 процентов его выпускников сегодня работают помощниками капитанов судов международных рейсов.

- А вот с таким инструментом я дела почти имел, поэтому на конкурсе пришлось сложновато, - говорит Руслан Сайфуллин. - Не все получилось, но было интересно.

Участникам конкурса предоставили настоящее производственное оборудование. Эксперты каждые несколько минут обходили станки, оценивая точность измерений, габариты и внешний вид изделия, а также чистоту на рабочем месте и соблюдение техники безопасности.

- У меня профессия уникальная, - уверяет слесарь механосборочных работ завода ТРЗ Виктор Чернышев, прицеливаясь болгаркой к очередному листу. - Творчества в ней не меньше, чем в искусстве, будь то изготовление маленького болтика или, например, эстакады, сложного механизма, состоящего из множества деталей. И здесь важна слаженная работа с коллегами.

Студенты - волонтеры производственной площадки внимательно вникали во все нюансы.

- Наши участники не столько соревнуются, сколько передают опыт молодым, - поясняет Владимир Сычев.

"Навыки мудрых" - часть специальной федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills, - сообщили в региональном координационном центре чемпионата. - Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение", национального проекта "Демография". Цель мероприятия - демонстрация деловых и производственных возможностей людей зрелого возраста и их способностей к обучению и переквалификации".

Кстати, Государственная дума предложила выделить регионам на ближайшие три года 10,2 миллиарда рублей на образовательные программы для граждан от 50 лет. Предпенсионеры, ищущие работу, смогут обращаться в центры занятости для дополнительного образования. Рассматривается второй вариант, когда работодатель за свой счет обучает сотрудников предпенсионного возраста, а затем ему компенсируют расходы.

Прямая речь

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ:

- Со следующего года некоторые мероприятия национального проекта "Демография" претерпят изменения. В частности, речь идет о программе профессионального обучения в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста, то с 2020 года такое право получат и люди в возрасте от 50 лет. Профобучение по программе - это хорошая возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства и быть востребованным современным работодателем, что особенно важно для работников в возрасте.