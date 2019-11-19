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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Здоровый интерес

В Евпатории построят кардиоцентр при поддержке израильских медиков
Текст: Алексей Вакуленко
Российская газета - Экономика Крыма № 260(8018)
О деталях строительства медцентра на V международной конференции "Крым в современном международном контексте" сообщил член координационного совета Ассоциации друзей Крыма, директор будущего центра Александр Лихштейн.

- Антикрымские санкции не помешают проекту, - считает Лихштейн. - Только за последний год Крым посетили три делегации из Израиля. И пришли к выводу, что до санкций полуостров выглядел намного хуже, чем сейчас. Все были в восторге от людей, еды и природы.

Фото: iStock
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Корреспонденту "РГ" Александр Лихштейн рассказал, что речь идет о современном диагностическом и реабилитационном кардиологическом центре, который планируют открыть уже летом 2020 года.

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества, президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн уточнил, что кардиоцентр построят в рамках соглашения между минздравом Крыма, ЧАМС и двумя структурами государства Израиль.

- Решение о создании клиники на полуострове возникло потому, что я сам крымчанин и хорошо знаю санаторно-курортную систему республики, - пояснил Лихштейн. - К тому же последние 15 лет я занимался в Израиле разработкой медоборудования, а в 2013 году открыл медцентр, ориентированный на прием бывших соотечественников. Отсюда возникла идея перенести на крымскую почву израильскую технологию.

Кардиоцентр разместят в здании бывшего СПА-отеля. Это 63 номера с диагностическим центром.

- А с медицинской академией КФУ мы обсудили варианты сотрудничества, - продолжает Лихштейн. - На базе нашего центра будем обучать интернов реабилитации. Это, в свою очередь, позволит им писать научные работы по недостаточно изученной теме. Также мы намерены посылать наших специалистов на стажировку в Израиль.
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Оценивая вложения в проект, Лихштейн отметил, что речь идет о нескольких миллионах долларов.

- Это большие вложения, но сама идея создания такого кардиоцентра в Крыму по значимости еще больше, - подчеркнул он. - В Израиле проживают полтора миллиона наших бывших соотечественников. Уверен, они с удовольствием будут приезжать на реабилитацию в крымскую клинику.

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