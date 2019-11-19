В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

Мемориальная доска Иосифу Кобзону появилась на здании Дворца искусств творческого объединения "Премьера". Ее автор - кубанский скульптор Владимир Зеленко.

- Иосиф Кобзон любил Краснодар и часто бывал в нашем городе, являлся председателем жюри многочисленных творческих конкурсов. Много раз выступал на праздновании Дня города. Творческое объединение "Премьера" создано при его участии, - отметил глава города Евгений Первышов.

Напомним, народный артист СССР и Почетный гражданин Краснодара Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018-го. И уже через год было принято решение увековечить его память в кубанской столице, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На торжественную церемонию приехали вдова артиста Нелли Кобзон и сын Андрей.

- Мы прожили вместе 48 лет, и он всегда стремился попасть в Краснодар на гастроли, создавал новую программу. Хочу поблагодарить руководство города и края, что первыми в стране организовали концерт в его память, по-моему, он прошел очень удачно, - сказала Нелли Кобзон.