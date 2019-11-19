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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мемориальная доска Иосифу Кобзону появилась на здании Дворца искусств творческого объединения "Премьера". Ее автор - кубанский скульптор Владимир Зеленко.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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- Иосиф Кобзон любил Краснодар и часто бывал в нашем городе, являлся председателем жюри многочисленных творческих конкурсов. Много раз выступал на праздновании Дня города. Творческое объединение "Премьера" создано при его участии, - отметил глава города Евгений Первышов.

Напомним, народный артист СССР и Почетный гражданин Краснодара Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018-го. И уже  через год было принято решение увековечить его память в кубанской столице, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На торжественную церемонию приехали вдова артиста Нелли Кобзон и сын Андрей.

- Мы прожили вместе 48 лет, и он всегда стремился попасть в Краснодар на гастроли, создавал новую программу. Хочу поблагодарить руководство города и края, что первыми в стране организовали концерт в его память, по-моему, он прошел очень удачно, - сказала Нелли Кобзон.

Культура Музыка Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Умер Иосиф Кобзон
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