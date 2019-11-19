В Крыму морская военная полиция проведет учения против диверсантов

Подразделение морской военной полиции, сформированное в составе военной полиции на Черноморском флоте, проведет в Севастополе учения по отражению атаки диверсантов.

Как сообщили в Минобороны РФ, учения пройдут в одной из севастопольских бухт. По замыслу, диверсанты попытаются напасть с моря на скоростных катерах во время погрузки военной техники на корабль. Морская полиция отработает перехват диверсантов в морской акватории.

В учениях задействуют БТР-80, военные грузовики КАМаз, бронеавтомобили "Рысь", большой десантный корабль, лодки БЛ-680 и около 100 военнослужащих из состава военной полиции на ЧФ.

Сообщается, что подразделения морской военной полиции были сформированы в первом полугодии 2019 года. Они оснащены быстроходными лодками БЛ-680, оружием нелетального действия, штатными огневыми средствами, противоударными щитами, шлемами, защитными наплечниками, нарукавниками и наколенниками.