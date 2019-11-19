В Крыму начнут обучать специалистов по госзакупкам для органов власти

С января 2020 года в Крыму заработает региональный центр подготовки специалистов в сфере госзакупки и госзаказа. Законодательство здесь одно из самых подвижных, так что даже квалифицированные эксперты сравнивают его с минным полем. Специализация и знание последних изменений в нормативной базе помогут муниципалитетам избежать ошибок при проведении конкурсов и аукционов.

За шесть с половиной лет 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров" претерпел свыше 60 изменений. Кроме того, действуют более 130 подзаконных актов. Система настолько усложнилась, что уже сами законодатели заговорили о назревшей ревизии. Провести полный и всесторонний аудит государственной контрактной системы предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Крым начал жить, следуя букве 44-ФЗ, только с 1 января 2017 года. Однако и сейчас в некоторых отраслях, таких, например, как строительство, остаются в силе положения переходного периода от украинских норм к российским. Крымчанам пришлось форсированно переходить на незнакомые для себя юридические правила. Как показывает опыт, почти четвертая часть общего количества закупок в рамках контрактной системы в Крыму - это несостоявшиеся процедуры. За 10 месяцев 2019 года таких было 113.

- Настораживает, что к 48 из них подано ноль заявок. В основном это строительство жилых домов, - рассказала председатель Госкомитета конкурентной политики Крыма Наталия Борисенко. - Это говорит о том, что либо у нас строителей нет, либо стоимость одного квадратного метра жилья в рамках таких контрактов очень занижена. Не пользуется спросом также ремонт дорог в отдаленных районах и сельской местности. Нерентабельно, невыгодно, нет участников. В этом году мы некоторые аукционы объявляли по четыре - пять раз, и все равно никто не приходит.

При этом в Крыму примерно в полтора - два раза больше претендентов на одну закупку, чем в среднем в России. В этом году уже заключены контракты почти на 27 миллиардов рублей. Свыше половины этой суммы получат местные предприниматели.

- Крымские заказчики делают ошибки потому, что их плохо учат. Поэтому в этом году комитету выделили 17 ставок для создания государственного бюджетного учреждения образования, - поделилась выводами Наталья Борисенко. - Платить за обучение не нужно. Деньги выделят из бюджета.

Будущим студентам предложат модульную систему обучения. Будет блок для начинающих, тех, кто вовсе не знаком с 44-ФЗ и только приступает к работе в сфере госзакупок. Более продвинутым слушателям пред

ложат специализированные блоки: строительство, продукты питания, коммунальные услуги, медицина и другое.

Причем учиться и повышать квалификацию в этой сфере придется буквально каждый год. Ведь изменения в действующее законодательство принимают ежегодно. В нынешнем году их утвердили на весенней сессии Госдумы и сделают это еще раз до конца декабря.

- В осеннюю сессию планируется дальнейшее совершенствование процедур. Количество способов закупки сократится до трех. Останется только конкурс, аукцион и закупка в электронной форме, - рассказал о готовящихся новациях заместитель начальника департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Дмитрий Готовцев. - Также вводится универсальная предквалификация, когда, к примеру, претендовать на лот от 20 миллионов рублей могут только участники с опытом. До этого порога участвовать может любой желающий.

Законодатели могут поставить заслон так называемым профессиональным жалобщикам (чаще всего именно они добиваются отмены результатов конкурсов, отодвигая срок исполнения контрактов) и недобросовестным заказчикам. Подать жалобу сможет только лицо, которое соответствует квалификационным требованиям, установленным в условиях конкурса. Например, если закупка с лицензией, то жалобу может подать только тот, у кого эта лицензия есть.

- Также мы предусматриваем расширение круга участников, с которыми можно заключить контракт, в случае если кто-то от него уклонился. Мы обязаны заключить контракт по итогам конкурсных процедур только с первым номером, у второго - это уже право, а третий, четвертый и пятый номера вообще не рассматриваются, - рассказал Дмитрий Готовцев. - Мы посчитали, что, если предприятие принимает участие в закупке, значит, оно хочет заключить контракт. И если победитель отказался, то контракт заключается со следующим участником.

Не исключено, что изменится и система нормирования. Чтобы избежать регулярного пересмотра цены товаров, эксперты изучают возможность вместо цен указывать качественные характеристики выставляемого на конкурсную закупку товара. Например, если это автомобиль, то будет указана не его текущая стоимость, а мощность двигателя, которая необходима: от 100 до 250 лошадиных сил.

Кстати

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок Крым два года подряд входит в первую двадцатку регионов страны. В 2017 году республика была на 19-м месте, а по итогам 2018-го - на 15-м месте среди 85 субъектов РФ.