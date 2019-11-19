До конца года в Крыму продадут металлургический завод и предприятие виноделия, а в 2020 году продолжат акционировать унитарные госпредприятия, в том числе оборонные. Программу приватизации на 2020 год одобрил профильный комитет парламента республики.

Продажу в 2019 году 100 процентов акций Керченского металлургического комбината и предприятия "Крым-вино" уже согласовал Государственный совет Крыма.

Завод в Керчи был образован в марте 2017 году путем выкупа двух смежных предприятий у бывшего украинского собственника. Созданное в 1900 году производство специализируется на выпуске стального и чугунного литья, стрелочных переводов, стальной эмалированной посуды, резинотехнических изделий для железнодорожного транспорта. Последние десятилетия завод находился в тяжелом экономическом положении. Большая часть производства стагнировала или вовсе остановилась. Более-менее держались на плаву цеха стрелочных переводов и эмалированной посуды.

Акционированное в этом году "Крым-вино" также не в лучшем экономическом положении.

- Изношенность основных фондов этого предприятия свыше 80 процентов, - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин. - Мы понимаем, что винодельческий бизнес является особо конкурентным и финансово емким. В частности, модернизация этого предприятия требует не одного миллиона рублей, которых в бюджете нет.

Размер уставного капитала фирмы "Крым-вино" - 165 миллионов рублей. Металлургического завода - 2,8 миллиарда. Кроме того, в августе прошел процедуру акционирования Симферопольский винзавод. Его уставной капитал - около 350 миллионов рублей. А в октябре парламент Крыма разрешил продажу еще одного акционированного предприятия, Морского нефтяного терминала (Феодосийская нефтебаза), включив этот объект в план 2019 года. Полный пакет акций компании оценен в 769,8 миллиона рублей. На модернизацию необходимо еще не менее миллиарда рублей. Тем не менее в правительстве республики сообщили, что на этот лот уже есть не менее трех покупателей. Также в этом году завершилось акционирование Крымхлеба. Правда, в Совете министров республики обещали не продавать лидера хлебопечения после акционирования.

В программу приватизации на следующий год вошло несколько государственных унитарных предприятий Крыма. В их числе два завода оборонного комплекса. Это Евпаторийский авиационный ремонтный завод и Феодосийский судомеханический. Традиционно на первом этапе планируется преобразовать их в акционерные общества.

- Заданий у республики для этих предприятий нет. Их профиль - государственные оборонные заказы, - пояснил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта. - Фактически весь их портфель - это заказы Минобороны или государства. Акционирование упростит их деятельность на рынке. Кроме того, есть ФЦП, позволяющая акционерным обществам в рамках этой программы получать из бюджета средства на развитие.

Имущество Евпаторийского авиаремонтного завода уже передавали в ведение Минобороны, затем снова вернули Крыму. Эта процедура замедлила его акционирование с последующей продажей. В план приватизации на 2020 год попало еще одно предприятие авиационной направленности. Это ГУП "Универсал-авиа", находящееся в ведении минтранса Крыма. Несколько лет назад на базе этого госпредприятия в министерстве рассчитывали создать четыре постоянных пассажирских авиамаршрута из столицы полуострова в Керчь, Евпаторию, Ялту и Джанкой. Увы, этим планам не суждено было сбыться, что на самом деле не удивительно, учитывая стоимость винтокрылых машин. Один даже подержанный вертолет Ми-8Т, на которых работает "Универсал-авиа", оценивается от 30 до 65 миллионов рублей. Для реанимации воздушного такси, по оценкам самого минтранса, необходимо не менее 300 миллионов рублей инвестиций.

- Мы надеялись, что найдем ресурсы на восстановление парка вертолетов, но не удалось, - рассказал заместитель министра транспорта региона Андрей Ксензов. - Из шести действующих вертолетов сегодня только три выполняют работы по контракту с Черноморнефтегазом. Если он откажется от их услуг, предприятие окажется в бедственном положении. Мы вели переговоры с инвесторами, но с ГУПом никто не хочет иметь дело.

Сегодня у "Универсала-авиа" есть все лицензии и сертификаты эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки, авиационную работу и техническое обслуживание.

Из других интересных предложений, вошедших в предполагаемый список приватизации на будущий год, стоит отметить три строительные организации и два животноводческих предприятия. В агрофирмах республика продает принадлежащие ей незначительные пакеты акций. На Крымском племенном предприятии это 5,05 процента уставного капитала, а на Джанкойском - 0,1 процента. Это акции, ставшие собственностью республики как не востребованные владельцами по линии фонда защиты вкладчиков. Обе агрофирмы глубоко убыточные.

Самой же впечатляющей сделкой 2020 года должно стать акционирование с дальнейшей приватизацией флагмана отечественного виноделия - объединения "Массандра". Весной нынешнего года глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что это произойдет, скорее всего, в начале будущего года.

- Огромное количество объектов, которые надо инвентаризировать, и большой объем работы, - пояснил Сергей Аксенов. - Министерство имущественных и земельных отношений сформирует план. Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года.

По оценкам журнала Forbes, цена этого гиганта виноделия, в собственности которого 11 тысяч гектаров земли на южном берегу полуострова, составит не менее 12 - 15 миллиардов рублей.