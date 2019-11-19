324 миллиона рублей выделили в текущем году из бюджета Ростовской области на открытие новых межрегиональных маршрутов, которые пока еще не окупаются. В ближайшие три года эту поддержку обещают сохранить. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

324 миллиона рублей выделили в текущем году из бюджета Ростовской области на открытие новых межрегиональных маршрутов, которые пока еще не окупаются. В ближайшие три года эту поддержку обещают сохранить. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Благодаря региональным субсидиям из международного аэропорта Платов были открыты рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Калининград и Астрахань. Помимо этого, на условиях софинансирования с другими регионами начаты полеты в Астрахань, Владикавказ, Омск, Калининград и трансферные перевозки в Челябинск через Минеральные Воды.

По информации пресс-службы правительства Ростовской области, на всех субсидируемых направлениях по итогам 10 месяцев отмечен рост пассажиропотока. Всего с начала года по этим маршрутам перевезли более 265 тысяч человек (или 10 процентов от общего пассажиропотока аэропорта, который за тот же период составил 2,6 миллиона человек).

Что касается перспектив, то в ближайшие три года из ростовского аэропорта планируется ежегодно открывать по пять новых маршрутов. А базовый авиаперевозчик аэропорта намерен до 2022 года увеличить парк воздушных судов до 16 единиц.