В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин

В Волгограде произошла авария с участием более десятка автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным агентства, авария произошла на пересечении улицы Герцена и 1-ой Продольной магистрали около 20.00 по местному времени (19.00 по мск). Как уточнили в полиции, грузовик, выезжая с поворота, не затормозил и наехал на несколько машин, которые двигались по попутной и встречной полосам. Сейчас известно об одном пострадавшем в результате ДТП.

Пока причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, полиция. По словам собеседника агентства, авария могла произойти из-за того, что водитель заснул за рулем. Также рассматривается версия с отказом тормозной системы.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.