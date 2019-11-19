В Волгоградской области в текущем году по инициативе прокуроров привлекли к ответственности 88 должностных лиц за несоблюдение требований при приеме на работу экс-чиновников. Работодателям придется заплатить более 3,2 миллиона рублей штрафов.

Оформление бывших муниципальных служащих в коммерческие компании областная прокуратура контролирует, соблюдая требования законодательства о противодействии коррупции. Кстати, требований там на самом деле не так уже много. К примеру, согласно статье 12 федерального закона "О противодействии коррупции" экс-чиновники в течение двух лет после увольнения не могут устроиться в компанию, которую они раньше по долгу службы контролировали, без прохождения специальной комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Тем не менее в одну из коммунальных организаций Камышина на пост заместителя главного инженера приняли работника, который раньше возглавлял городской комитет ЖКХ. Работая в администрации, он неоднократно проверял компанию. В этом случае трудоустроиться в коммерческую фирму он может, получив согласие комиссии. По требованию прокурора трудовой договор с ним был расторгнут.

- Случаев, когда договор с работником расторгают, не так уж много. В текущем году их было всего три, - поясняет старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. - Гораздо чаще работодателей привлекают к административной ответственности с выплатой штрафа и обязуют устранить нарушения.

Основное нарушение в таких случаях - работодатели забывают уведомить о приеме на работу муниципального служащего его предыдущего начальника, как то требует закон. Так, в Волжском в местное общество с ограниченной ответственностью взяли экс-чиновника, работавшего в районном отделе управления Росреестра по Волгоградской области. При этом в управление не сообщили. В результате юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности.

Ссылка предпринимателя на то, что он не знал, не освобождает его от ответственности. Видя в трудовой книжке соискателя его предыдущее место работы на государственной службе, лучше сразу же направить уведомление его последнему работодателю.