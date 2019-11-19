Новости

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки 09:36
Сибирские ученые создали препараты от ишемии и шизофрении 09:35
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию 09:33
В Москве досрочно завершено благоустройство больницы имени Демихова 09:24
В России определили схему продажи "красивых" номеров 09:10
Верховная рада: Киеву необходимо начать действовать в правовом поле 09:06
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию 08:48
В Челябинске произошел пожар в котельной компрессорного завода 08:48
Киев отказался считать возврат кораблей Россией актом доброй воли 08:46
Видео: легковушка выкинула автоцистерну с шоссе в пропасть 08:36
Турция может возобновить военную операцию в Сирии 08:35
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов" 08:15
Зубов введен в Зал хоккейной славы 07:54
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко 07:50
В Забайкальском крае три человека погибли при пожаре 07:38
Добыча сланцевой нефти в США увеличится 07:10
Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет 07:09
Овечкин не пожалел "уток" 07:07
В Приморье будут корректировать режим работы предприятий в снегопады 07:00
Большинство бизнесменов не видели злоупотреблений чиновников в 2019 году 07:00
На Камчатке врачи сделали ребенка инвалидом 06:55
Власти Китая подтвердили третий случай заражения легочной чумой 06:48
В Канаде корову продали за рекордные 106 тысяч долларов 06:34
Хуситы захватили в Красном море буксир с гражданами Южной Кореи 05:52
В Хабаровском крае самолет не смог приземлиться из-за собаки 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 09:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дорогие кадры

Более 80 работодателей оштрафовали за нарушения при приеме на работу экс-чиновников
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 260(8018)
В Волгоградской области в текущем году по инициативе прокуроров привлекли к ответственности 88 должностных лиц за несоблюдение требований при приеме на работу экс-чиновников. Работодателям придется заплатить более 3,2 миллиона рублей штрафов.

Оформление бывших муниципальных служащих в коммерческие компании областная прокуратура контролирует, соблюдая требования законодательства о противодействии коррупции. Кстати, требований там на самом деле не так уже много. К примеру, согласно статье 12 федерального закона "О противодействии коррупции" экс-чиновники в течение двух лет после увольнения не могут устроиться в компанию, которую они раньше по долгу службы контролировали, без прохождения специальной комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Стали известны профессии, представители которых больше перерабатывают

Тем не менее в одну из коммунальных организаций Камышина на пост заместителя главного инженера приняли работника, который раньше возглавлял городской комитет ЖКХ. Работая в администрации, он неоднократно проверял компанию. В этом случае трудоустроиться в коммерческую фирму он может, получив согласие комиссии. По требованию прокурора трудовой договор с ним был расторгнут.

- Случаев, когда договор с работником расторгают, не так уж много. В текущем году их было всего три, - поясняет старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. - Гораздо чаще работодателей привлекают к административной ответственности с выплатой штрафа и обязуют устранить нарушения.

Основное нарушение в таких случаях - работодатели забывают уведомить о приеме на работу муниципального служащего его предыдущего начальника, как то требует закон. Так, в Волжском в местное общество с ограниченной ответственностью взяли экс-чиновника, работавшего в районном отделе управления Росреестра по Волгоградской области. При этом в управление не сообщили. В результате юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности.

Ссылка предпринимателя на то, что он не знал, не освобождает его от ответственности. Видя в трудовой книжке соискателя его предыдущее место работы на государственной службе, лучше сразу же направить уведомление его последнему работодателю.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию