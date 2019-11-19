В Волгограде серийная мошенница обманула людей на 2,5 млн рублей

В Волгограде задержали подозреваемую в совершении нескольких преступлений жительницу города Калач-на-Дону. По информации регионального МВД мошенница созналась в трех эпизодах.

По оперативным данным, подозреваемая успела развернуть своего рода финансовую мини-пирамиду: она представлялась сотрудницей банка и предлагала жителям области хорошо заработать, доверив ей свой средства под высокий процент. Некоторые доверчивые граждане соглашались и передавали "финансистке" довольно крупные суммы денег. А после этого она исчезала и не отвечала на звонки.

Предприимчивую даму задержали сотрудники угрозыска отдела полиции № 4 Управления МВД России Волгограду во время оперативно-разыскных мероприятий. Она сообщила подробности о своей финансовой деятельности, на которой смогла "заработать" 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, как позже выяснилось, задержанная причастна и к другим преступлениям: дважды она присваивала чужие телевизоры, оставленные хозяевами в съемных квартирах, один из которых позже сдала в скупку. К тому же за плечами подозреваемой уже есть судимость за мошенничество.