Егор Крид пообещал не материться на концерте в Тюмени

Продюсеры Егора Крида пообещали заменить нецензурную лексику в песнях на приемлемые выражения во время концерта в Тюмени.

Тюменский родительский комитет выступил с требованием отменить концерт популярного российского исполнителя, который должен состояться в Тюмени 19 ноября. В доказательство того, что обращение имеет почву, на сайте организации опубликовано исследование выступлений певца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления, родительский комитет получил уведомление от прокуратуры, в котором говорится о том, что ведомство связалось с организаторами концерта. Продюсеры пообещали надзорному ведомству, что Крид во время мероприятия не будет ругаться матом.

Накануне на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, аккредитация экспертов, которые проводили экспертизу творчества Егора Крида, на которую ссылается родительский комитет, приостановлена на 120 дней, потому что она не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции.

Сам исполнитель поделился этой новостью в stories в Instagram. В профиль он накануне выложил селфи с приглашением на тюменский концерт. "Надеюсь, завтра на горизонте не увижу активистов из родительского комитета Тюмени" - написал он.