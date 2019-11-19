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19.11.2019 12:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэром Челябинска впервые стала женщина

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинской городской думе состоялся третий тур отбора кандидатов на должность главы города. После заслушивания каждого из трех кандидатов депутаты единогласно проголосовали за врип главы Челябинска Наталью Котову, сообщили во вторник в городском собрании.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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- Свои голоса за Наталью Котову отдали 48 из 48-ми присутствовавших на заседании депутатов, - сообщили в пресс-службе городской думы. - Явка на заседании оказалась рекордной - почти 100 процентов состава депутатов.

Губернатор региона Алексей Текслер уже поздравил Наталью Котову с победой.

- Столица Южного Урала должна стать современной и комфортной для жизни. Этого ждут люди. Предстоит большая работа в сфере транспорта, экологии, благоустройства и дорожного хозяйства, - отметил губернатор. - Уверен, что сил, энергии и компетенции у нового мэра хватит, а область обязательно поддержит!

Справка "РГ"

Наталья Котова родилась 14 августа 1965 года в поселке Теченский Сосновского района Челябинской области. Окончила Челябинский государственный педагогический институт по специальности "учитель физики и астрономии средней школы" и Уральскую академию государственной службы по специальности "юриспруденция". Работала в школе, затем в Челябинском областном комитете по управлению госимуществом, Территориальном агентстве Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротства), Управлении ФНС России по Челябинской области. В 2005 году назначена на должность начальника управления жилищной политики администрации Челябинска. С 2010 года - первый заместитель главы города. 24 июня 2019 года назначена временно исполняющей полномочия Главы города Челябинска.

Увлечения: путешествия, плавание, садоводство.

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