Праздник "выпускников" прошел в перинатальном центре свердловской областной детской больницы (ОДКБ): на встречу с врачами вместе с мамами приехали ребятишки, родившиеся раньше срока.

Таких крох в роддомах называют "ранними пташками", а в честь их спасения десять лет назад в мире учрежден особый праздник - День недоношенных детей.

- Привезли на "скорой" из Ирбита. До планового срока родов оставалось еще шесть недель, но по разным обстоятельствам откладывать было невозможно. Сделали операцию, и на свет появился крохотный Тимофей. Сейчас малышу год и семь месяцев, его рисунки мы подарим врачам, - вспоминает обо одном из самых критических дней своей жизни мама Екатерина.

А вот 11-летний Егор Прыгунов пришел в перинатальный центр самостоятельно: родители на работе, но парнишка не смог пропустить встречу с докторами, которые с первого дня боролись за его жизнь.

- Мне про врачей мама рассказывала. Знаю, они меня буквально с того света вытащили. При рождении я весил один килограмм семьсот граммов. Сейчас и не скажешь, - смеется Егор.

За год в Свердловском областном перинатальном центре принимают не менее пяти тысяч недоношенных детей. Не все из них находятся в критическом состоянии, но без медицинской помощи никому не обойтись. Особенно если младенец размером с котенка. Только за девять месяцев нынешнего года в отделениях реанимации новорожденных в ОДКБ выходили 278 "ранних пташек", весивших от нескольких сотен граммов до полукилограмма. Самый маленький пациент, вспоминают врачи, появился на свет летом 2018-го. Девочка весила всего 380 граммов и помещалась на ладони. Новейшее оборудование позволяет медикам не просто выхаживать таких крох, но и проводить им сложнейшие операции.

- Для лечения недоношенных детей используются наиболее щадящие, малоинвазивные методики. Мы располагаем самыми современными технологиями поддержки дыхания, искусственной вентиляции легких, - отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Марк Пруткин.

Инкубаторы для малышей врачи называют "механическими мамами".

- Они служат для того, чтобы поддерживать у ребенка нормальную температуру, влажность, создавать для него оптимальный микроклимат. На кроху светит лампа фототерапии. Мигающий прибор - монитор, на нем отражаются параметры жизнедеятельности, которые мы измеряем. Все это заменяет утробу мамы, - объясняют тонкости выхаживания "ранних" специалисты.

Правда, без слаженной работы всего медицинского персонала никакая техника не в состоянии сохранить ребенку жизнь.

Кстати

По данным Министерства здравоохранения РФ, большинство (98 процентов) недоношенных детей выживает. В российских регионах действуют 94 перинатальных центра. В 2018 году раньше срока родилось чуть более 97 тысяч младенцев, что на 12,6 процента меньше, чем в 2014-м.

А как у соседей?

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, с начала 2019 года в регионе родилось недоношенными около 4,5 процента детей. В среднем за год областной перинатальный центр оказывает помощь примерно 500-700 таким малышам.

В Челябинской области ежегодно на свет появляется более двух тысяч недоношенных детей, количество преждевременных родов растет. По мнению социологов, основная причина - социальная. Женщины в первую очередь занимаются карьерой, а уже потом думают о создании семьи.