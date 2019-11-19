Названы популярные города России для отдыха мам и детей на Новый год

Мамы предпочитают показывать детям в новогодние каникулы Тюмень, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Казань и Ярославль.

Список городов составлен сервисом Tvil.ru на основании оплаченных броней отелей, квартир и домов женщинами с детьми. В компании отмечают, что семьи путешествуют без отцов в четыре раза меньше. Такие поездки обычно длятся 3-6 дней. Средняя сумма, которую тратят матери на проживание, - от 1,4 до пяти тысяч рублей в сутки.

В Краснодаре и Тюмени жилье недорогое - 1,4 тысячи и 1,6 тысяч рублей за сутки. Самый дорогой отдых в Казани (4,5 тысячи рублей) и Ярославле (пять тысяч рублей). На остановку в Великом Устюге тратят три тысячи рублей.

Напомним, недавно "РГ" рассказывала о российских городах, которые больше всего подходят для спорта и отдыха. По мнению участников опроса, такими являются Кудрово, Долгопрудный, Геленджик, Реутов и Тюмень.