Проект рекультивации челябинской свалки одобрен Главгосэкспертизой

Проектно-сметная документация рекультивации городской свалки в Челябинске одобрена Главгосэкспертизой. Об этом "Российской газете" сообщил главный специалист ФГУП "РосРАО" по проектам Уральского региона Дмитрий Тюрин.

Положительное заключение означает, что в ближайшее время на законных основаниях может быть открыто федеральное финансирование работ по преображению главного городского хранилища твердых коммунальных отходов. Общая сумма инвестиций оценивается в 3,5 миллиарда рублей.

Подготовительные работы по рекультивации свалки, попавшей в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", начались летом этого года. Единственным поставщиком услуг было определено дочернее предприятие Росатома - компания РосРАО. Этот подрядчик отвечает за весь технологический процесс и сроки рекультивации.

Пока проектно-сметная документация проходила экспертизу, исполнители не сидели сложа руки.

- Уже близки к проектным очертаниям форма "холма", который должен получиться в итоге, - рассказывает Дмитрий Тюрин. - Осталось "срезать" верх мусорной горы на 1,5 метра, сформировать откосы полигона, накрыть его полимерными пленками, слоями грунта и почвы для роста травы. Мы увеличили количество техники. Она выполняет планировочные работы, формирует новый облик свалки.

Начаты работы по подготовке основания под армогрунтовую стену с южной стороны полигона, где он своими "фасадами" выходит на улицу Северный луч - объездную трассу, по которой сплошным потоком идут машины через городскую промзону. Стена будет высотой 10 метров и предотвратит сползание ненадежных склонов вниз, поможет собирать ливневые стоки сверху, а снизу - фильтрат, ядовитую жидкость, образовавшуюся после того, как атмосферные осадки просочились сквозь тело свалки и напитались "химией". Стена эта протянется более чем на полкилометра, сегодня же сделан участок протяженностью около 80 метров.

К работам основного этапа относятся и площадки для технологического оборудования. Начаты работы по очистке этих площадок от мусора, устройству подъездных путей к ним. В декабре ждут поставку на объект очистных сооружений, блочно-модульных конструкций. Они будут обеззараживать фильтрат - разделяя его на чистую воду и вредную фракцию, подлежащую захоронению.

К нынешним достижениям строители относят и готовые откосы с северной стороны свалки. Их уже в этом году планируют накрывать так называемой мембраной - многослойным материалом, который не пропустит свалочный газ снизу, а сверху - дождевую и талую воду, обеспечив тем самым "герметичность" захоронения накопленных здесь за 70 лет существования 17 миллионов кубометров отходов.

По данным Минприроды РФ, свалка давала 12 процентов от объема всех выбросов в атмосферу Челябинска. После консервации и начала подготовительного этапа ее "вклад" снизился, по оценке местных специалистов, до двух-трех процентов. А на финальной стадии рекультивации ущерб будет сведен к нулю.

Технический этап рекультивации, официальное начало которому дает положительное заключение Главгосэкспертизы, завершится в 2021 году. После этого, в октябре 2021 года, начнется биологический этап - посев многолетних трав. В результате на месте одного из самых крупных в регионе полигонов ТКО появится зеленый холм, который в течение ряда лет еще будет "оздоравливаться". В это время, как отметил министр экологии области Сергей Лихачев, здесь можно будет выращивать лишь цветы в теплицах.