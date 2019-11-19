Театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете завоевал Гран-при фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России. Жюри и зрители пришли в восторг от спектакля "Эх ты, Ваня!", сыгранного на сцене Московского художественного театра им. Чехова. Это не первая главная награда непрофессиональной труппы - тремя годами ранее постановку признали лучшей на международном фестивале "Живые лица".

"Эх ты, Ваня!" - лубок, своеобразная сказка для взрослых с колоритными забавными персонажами из сельской глубинки. В поисках исчезнувшего кота, без которого жизнь вроде как не ладится, ее жители раскрываются в лучших человеческих качествах, находят сами себя. Спектакль, поэтический по духу, обладает мощной позитивной энергетикой.

Слаженность игры актеров, их самоотдача удивила даже мастеров сцены, к примеру, Романа Виктюка. К слову, тюменка Наталья Ваганова (Таська) удостоена приза за лучшую женскую роль. Таська, поясним, главная героиня, чей образ списан режиссером Артемом Васильевым со своей бабушки.

Это не единственный Гран-при фестиваля. Второй в номинации "Любительский театр" присудили молодежному народному театру "Игра" из Екатеринбурга за спектакль "Давай ты все-таки будешь". После столицы победители сразу отправились в Санкт-Петербург - на Международный культурный форум.