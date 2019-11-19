Проект "Берегите детей" департамента общественных связей Тюменской области занял третье место в номинации "Лучший общественный проект" Eventiada IPRA Golden World Awards - крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций.

Медиакампанию "Берегите детей" запусти пару лет назад в жаркое лето, когда открытые настежь окна представляют опасность для малышей. Ролики, арт-объекты, информационные баннеры должны были предостеречь родителей. Подключились общественники. Статистика несчастных случаев пошла на убыль.

Один из знаковых арт-объектов - прозрачные акриловые фигурки детей, которые разбегаются от мужчины. Чем дальше расстояние от взрослого, тем больше на фигурах ребятишек трещин. Идея арт-объекта, который появился в тюменском парке Заречный в августе 2019 года, проста: вдали от родителей ребенок не чувствует заботу и защиту, и окружающий мир становится для него опасным.

- В номинации "Лучший общественный проект" нам удалось обойти американскую компанию Ketchum. Несколько лет назад Ketchum смогла получить для своих клиентов 30 Каннских львов за один фестиваль. Первое место разделили проекты представительства Еврокомиссии в Эстонии и международной фармкомпании Pfizer. "Серебро" завоевал проект, созданный Mikhailov & Partners для Epson, - рассказал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

В 2019 году в шорт-лист конкурса вошли представители 13 стран, в том числе Samsung, Volkswagen, Л"Этуаль, PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, ЛУКойл, Росатом, Nivea, Nestle и другие.

На заметку

Eventiada IPRA Golden World Awards вручают за соответствие высочайшим стандартам, инновационный подход, качество планирования и исполнения коммуникационных кампаний.