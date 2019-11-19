Уральский поэт Андрей Расторгуев представил новый сборник стихов

Презентация новой книги стихов "Земля крылатых яблонь" Расторгуева прошла в областной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге.

Андрей Расторгуев - человек удивительно разносторонний: поэт, переводчик, журналист, сотрудничавший, кстати, и с "Российской газетой". Книги стихов и поэм появляются параллельно с карьерным ростом автора - администратора и управленца, наглядно опровергая тем самым расхожее мнение о том, что "в одну телегу впрячь не можно..."

Аншлага не было, зато мероприятие легко отбросило скучные рамки официальной церемонии, превратившись во встречу людей, знающих толк в поэзии и в жизни. По словам автора, в сборник вошли стихи "одиннадцатой пятилетки его жизни", а стало быть, в них есть и осмысление, и понимание, и уже ничего не боящаяся откровенность, и приходящая с возрастом глубина.

- Читая Расторгуева, возвращаешь долгое дыхание, широкий взгляд, ощущение, что находишься в центре мироздания, в завораживающе прекрасных веках-мгновениях миротворения, в которых малая человеческая душа участвует полноправно, - говорит культуролог, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева. - Сегодня поэзия Расторгуева на вершине, с которой видно далеко и широко, и можно уже без сомнений отпускать голос на свободу. При этом автор не городит частоколы метафор, не играет наслоениями смыслов, его стихи чисты, прозрачны и покоряют кажущейся простотой:

- Сторона бескрайняя,

Глушь да белизна…

Нынче Пасха ранняя -

Поздняя весна.

Теплоты немножко

В небе да в груди

Намаши ладошкою,

Господи…

Как сказал один из читателей, эта небольшая книжка предназначена для долгого чтения. Как и всякая настоящая литература, согласитесь.

2019-й стал вообще удачным для Андрея Расторгуева, в начале года в свет вышла еще одна книга - "Багрение" (Поэма о русских головах). В нынешние времена, по его собственному определению, "коротких писем" и "дел коротких" вообще мало кто из поэтов отваживается писать поэмы, да еще и на исторические темы. А Расторгуев, кандидат исторических наук, решился и тем самым совершил, на мой взгляд, очень важный гражданский поступок: он рассказал о событии, всеми почти забытом - и рассказал так, что прочитавшие о нем не забудут никогда. "Багрение" рассказывает о том, как в 1864 году сотня Уральского казачьего войска выдержала трехдневный неравный бой с многотысячной армией Кокандского ханства, и это по-прежнему остается выдающимся примером воинского мужества и верности присяге. Из отзывов читателей поэмы на интернет-портале "Российский писатель":

- Настоящий русский эпос - небесные смыслы поют, отражаются в земной правде. И эта правда перестает быть только русской, а становится всечеловеческой. Всемирной. Этой поэмой о русских головах автор подтверждает серьезность вопросов наступившего века. И русскую готовность на них ответить…

- Афористичность поэмы еще сильнее закрепляет ее в памяти. Да, это настоящее!

Когда-то Евгений Евтушенко написал: "Поэт в России - больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства…" Такие поэты сегодня, в наше время продаж и пиара - на вес золота. Андрей Расторгуев из этой драгоценной породы.