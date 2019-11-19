В Челябинске произошел пожар в котельной компрессорного завода

На площади 600 квадратных метров происходило открытое горение отдельно стоящей газовой котельной на территории Челябинского компрессорного завода.

Сообщение о пожаре повышенной сложности поступило в 6:34 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области. К моменту прибытия пожарных из здания эвакуировалось три человека.

К 8:46 спасатели остановили распространение огня, через 10 минут они объявили о ликвидации открытого горения. В тушении задействовали 85 человек и 24 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается. На месте происшествия продолжаются работы.