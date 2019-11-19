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19.11.2019 17:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Батл в чуме

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 262(8020)
Темой международного книжного фестиваля, прошедшего в Свердловской областной библиотеке имени Белинского, стали книги и путешествия, а девизом - "Путешествуй по-умному!"
Фото: Татьяна Андреева/РГ Нечасто посетителям библиотеки представляется возможность постоять рядом с настоящим чумом и нартами. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Нечасто посетителям библиотеки представляется возможность постоять рядом с настоящим чумом и нартами. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Организаторы наглядно продемонстрировали неразрывную и давнюю связь между книгой и путешествием и рассказали о таких разновидностях туризма, как событийный, культурно-познавательный, этнический, экологический, приключенческий. Известные писатели и поэты, организаторы экспедиций, географы, тревел-блогеры, этнографы и урбанисты провели гостей по неизведанным местам нашей планеты.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Посетители сбивались с ног, чтобы не пропустить конкурс чтецов на испанском и немецком языках, дегустацию блюд мексиканской кухни, лекции и выставки. И особенно "арт-поэтбатл" - фирменный знак фестиваля. Это не столько соревнование актеров и поэтов, сколько концерт, попытка услышать поэтический текст в разных тональностях: в авторской подаче и в актерском прочтении. А в зале, где проходил "Марафон путешественников", даже поставили настоящий чум с нартами.

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