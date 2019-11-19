Счетная палата Екатеринбурга намерена проверить "структуру формирования оплаты проезда в общественном транспорте города", сообщил "РГ" председатель СП Андрей Парунин. Выражаясь доступным языком, ревизоры решили выяснить, насколько цена билета соответствует реальным затратам транспортников и какие деньги оседают на счетах посредников.

До 28 рублей стоимость проезда в Екатеринбурге подняли еще зимой 2017 года. Но нынешней осенью утвержденная РЭК цифра вызвала сомнения у общественников и депутатов. Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин заявил журналистам, что за каждую поездку жители переплачивают по 4-6 рублей. Именно в такую сумму, по подсчетам Володина, обходится плата за действия оператора, через которого перечисляют деньги.

- Учитывая, что в месяц по Е-картам ездят около 10 миллионов пассажиров, наценка получается слишком высокой. Это наводит на мысль о целесообразности отказа от услуг таких операторов или проведения новых торгов, что позволит снизить стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы ориентировочно на 20 процентов, - сообщается на сайте гордумы Екатеринбурга.

Свои подсчеты провела и член Общественной палаты Екатерина Петрова. По ее данным, из 404 миллионов рублей, полученных от горожан, компания, предоставляющая процессинговые услуги при безналичных платежах, оставляет себе не менее четверти - 110 миллионов.

- Получается какая-то транспортная пирамида, - заключила Екатерина Петрова.

В администрации города с названными цифрами не согласны, но против аудита Счетной палаты не возражают. По мнению чиновников, проверка покажет реальное положение дел и позволит в будущем году скорректировать стоимость проезда. В сторону увеличения или снижения - пока непонятно. Планируется, что вопрос о цене билета будут обсуждать уже весной следующего года.