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19.11.2019 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фронтовик бодр и крепок

В Тюмени поздравили участника Парада Победы в июне 1945-го
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 262(8020)
98 лет исполнилось Михаилу Андреевичу Никишину - ныне единственному в Тюменской области участнику Парада Победы на Красной площади в июне 1945-го. О том событии напоминает установленная на днях доска на панельной многоэтажке, где живет фронтовик.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Михаил Андреевич пришел на торжество с сыном Сергеем. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Михаил Андреевич пришел на торжество с сыном Сергеем. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Поздравить его пришли курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), в котором полковник Никишин 13 лет преподавал огневую подготовку, школьники, соседи, а также сопредседатель и родоначальник общероссийского движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов. Доска, кстати, установлена по его инициативе. Рядом с домом прошел импровизированный митинг с участием героя торжества. Михаил Андреевич пришел с сыном Сергеем, который в свое время также выбрал военную стезю.

Фото: Instagram.com/babushka1922/
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- Спасибо, что не забываете. Знайте, в Тюмени еще есть фронтовики! - с улыбкой обращается к собравшимся ветеран.

- Михаил Андреевич, неизменный знаменосец на городских парадах Победы, бодр и крепок. Какая бы ни была погода, почти каждый день совершает прогулку. Сегодня пронизывающий холодный ветер, а ему нипочем. Скромный человек со славной биографией, - говорит Геннадий Иванов.

В составе наскоро сформированного из новобранцев и плохо вооруженного пехотного полка Михаил вступил в первый бой под Псковом летом 1941-го. Большая часть однополчан полегла, а солдат Никишин отступал с редеющими частями Красной Армии до самой столицы. В 1943-м, после окончания танкового училища, пехотинец пересел в бронированную машину. Ему, командиру экипажа, довелось сражаться с гитлеровцами, а затем с японцами в союзнических танках - английском и американском. После окончания Второй мировой фронтовик-орденоносец окончил военный вуз, служил в штабе Сибирского округа, преподавал в ТВВИКУ, затем ушел в гражданскую систему образования. Его армейский стаж - 31 год, гражданский - четверть века.

Между тем

В Ялуторовске подобная памятная доска есть на стене дома, где живет участник другого московского парада - сурового, прошедшего 7 ноября 1941-го. Это Николай Алексеевич Воробьев. Через полмесяца ему также исполнится 98 лет.

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