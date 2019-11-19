Житель ямальского села перепел хит группы Rammstein на ненецком

Максим Хороля из Яр-Сале во второй раз перепел рок-хит для конкурса каверов на ненецком. В этот раз его выбор пал на песню Sonne группы Rammstein.

Как сообщается на странице конкурса, предыдущую работу, о которой "РГ" также рассказывала, кавер на трек Hardwired группы Metallica, ямалец решил снять с участия, потому что был недоволен ее качеством. Как и в прошлом клипе здесь сохранена мрачноватая атмосфера тундры. В ролике Максим катается на снегоходе, играет на гитаре и рубит дерево в ритм музыке, чтобы развести костер, в котором он поджигает свои руки. На видео попало необычное природное явление с тремя солнцами - гало.

Максим рассказал "РГ", что среди его любимых исполнителей ему хотелось найти подходящую для севера композицию. "Сейчас такой период, когда солнца не хватает". Действительно, выбор песни, которая начинается фразой "Alle warten auf das Licht" или по-русски "Все ждут света" становится очевиден.

- Переводить было сложно. В ненецком разнообразие слов не такое большое, как в русском языке. А ведь еще нужно сделать так, чтобы было в рифму. Видео снимали четыре недели на зеркальную камеру. Мне помогал друг и его дочка, которая учится в шестом классе. Он возил меня по тундре, она отсняла несколько материалов. У нас не было штатива, его пришлось сделать самому из деревянной доски. Сценарий придумали заранее, - рассказывает Хороля.

Он добавил, что записывать самостоятельно пришлось и музыку во избежание блокировки ролика видеохостингом.

- Нарисовал дорожку ударников, добавил синтезатор и эффекты, сыграл две дорожки на гитаре. Запись голоса проводил на втором этаже бани на недорогой USB-микрофон c самодельным поп-фильтром, это заняло 3 часа. На монтаж видео и сведение ушло около суток, - сказал он.

Максим работает инженером по организации и нормированию труда. Игра на гитаре его хобби, которому он учился год.