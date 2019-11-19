Более 300 тысяч рублей отсудила жительница Екатеринбурга у брендового мехового магазина за норковую шубку, покрывшуюся зелеными пятнами еще до первого выхода в свет.

Светло-бежевое манто Анастасия приобрела в феврале 2018 года. Шубка настолько понравилась молодой женщине, что она решилась купить эффектную норку, несмотря ни на что. Даже на указанные продавцами мелкие дефекты: консультанты не скрывали бурые пятнышки, разбросанные по воротнику и плечам мехового изделия, но уверяли: эти нюансы только придают индивидуальность. Этакий эффект барса. Анастасия подписала дефектную ведомость и заплатила более 107 тысяч. Носить обновку бережливая женщина решила с приходом следующей зимы. Но когда через полгода вытащила шубу из шкафа, потеряла дар речи: вся норка покрылась неэстетичными буро-зелеными пятнами.

- Я тут же понесла позеленевшую норку в магазин, написала заявление о возврате, но получила от ворот поворот. Говорят - гарантия на изделие два месяца. Пришлось подавать иск в суд, - рассказывает пострадавшая.

Проведенная экспертиза доказала: шуба пошла пятнами из-за некачественной технологии окрашивания меха. Шкуры тонировали с использованием агрессивных реактивов, и при попадании света окрас необратимо начинал меняться на зеленый. Суд первой инстанции вынес решение в пользу покупательницы, обязав меховщиков выплатить тройную стоимость изделия. Владелец магазина подал апелляционную жалобу, но Свердловский областной суд оставил решение в силе.