На черноморском побережье найдены роскошные 1600-летние термы

Болгарские археологи при проведении изысканий в центре портового города Варна обнаружили остатки византийских общественных бань, которые функционировали в V-VI веках нашей эры.

Об открытии сообщает Archaeology in Bulgaria. Эти термы стали уже вторыми, обнаруженными в Варне за последнее время. Ранее археологи нашли хорошо сохранившиеся и более крупные общественные бани, построенные в римский период во II веке.

Считается, что термы существовали здесь и раньше, ведь на месте Варны располагалась греческая колония Одессос. Кстати, общественные римские бани в Варне считаются крупнейшими термами на Балканах и четвертыми по своей величине в Европе.

Новое открытие доказывает ранее выдвинутую гипотезу о том, что большие термы древнего Одессоса были построены во II веке нашей эры, а маленькие появились спустя три столетия.

Раскопки были сопряжены с трудностями, поскольку найденные термы находятся на частной земле. Их нашли еще в прошлом году. Однако тогда археологи сочли, что обнаружили городское водохранилище с фонтаном античной эпохи. Предполагалось, что здесь находился храм, посвященный Афродите.

И только раскопки 2019 года позволили достоверно установить предназначение этих сооружений. На то, что это были именно термы, указывает, например, раскопанный гипокауст - древнеримский "теплый пол", который являлся неотъемлемой частью системы обогрева и широко использовался в общественных банях.

По словам Элины Мирчевой из Музея археологии Варны, здание было построено в начале 400-х годов нашей эры. Судя по всему, оно было богато украшено. Археологи обнаружили фрагменты напольной мозаики и мрамора. Кроме того, в двух раскопанных комнатах было найдено более 200 монет.

Ученые не исключают, что со временем здание могло быть перестроено. Возможно, в конце VI века его видоизменили и начали использовать в качестве водохранилища.