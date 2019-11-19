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19.11.2019 19:15
Рубрика: Власть

Россия готовит международную конвенцию ООН о невмешательстве

Текст: Галина Мисливская
Российские сенаторы считают, что заниматься вопросами недопущения вмешательства во внутренние дела суверенных государств следует на уровне ООН. Временная комиссия СФ по защите госсуверенитета готова инициировать создание международной рабочей группы для подготовки проекта соответствующей конвенции. Об этом заявил во вторник глава комиссии, заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов в ходе первого международного симпозиума с участием представителей Венесуэлы, Кубы, Сербии, Китая, Камбоджи и Сирии.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сенатор отметил, что в международном законодательстве нет четкого определения, что такое вмешательство и какие инструменты для него используются. По мнению Климова, для эффективного противодействия нарушению суверенитета государств необходим международный документ, обязательный для исполнения всеми странами мира. Таким документом могла бы стать конвенция ООН.

Фото: iStock
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"Наша комиссия готова инициировать создание специальной международной рабочей группы экспертов для подготовки эскиза концепции такого рода документа", - заявил Андрей Климов. "Мы прекрасно понимаем, что в соответствии с традициями и с правилами такого рода конвенции подписываются от имени государств, но парламентарии потом ратифицируют эти документы и таким образом вводят их в состав своих национальных законодательств", - добавил он.

"Но никто не мешает нам выступить с этой инициативой, никто не мешает нам убеждать наших партнеров. И если это подхватят другие сенаторы и депутаты по всему миру, то нам удастся, наверное, убедить соответствующие государства заниматься этой работой", - считает сенатор.

Уже на следующей неделе делегация российских парламентариев обсудит этот вопрос в Пекине. "Мы с китайскими товарищами проведем очень серьезный диалог между нашими основными парламентскими партиями как раз в том числе посвященный вопросам борьбы с вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Мы надеемся, что это обсуждение позволит нам выступить с единой программой, с единым мнением, с единым подходом к этой очень серьезной и важной теме", - сообщил Андрей Климов.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Есть договоренность и о работе с европейскими парламентариями. По словам главы комиссии, следующим летом с депутатами из Сербии планируется проведение совместной конференции для подведения предварительных итогов работы "над новым международным документом, конвенцией, которая позволила был объединить усилия всех стран, поддерживающих принципы ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств".

Ранее российские парламентарии уже выступали с аналогичным проектом на уровне ОБСЕ. В конце сентября этого года в Калининграде собрались 100 представителей 30 стран-участниц организации и приняли так называемую Калининградскую инициативу. "Ее суть заключается в том, чтобы обеспечивать мир безопасность и сотрудничество в Европе через отказ от вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - пояснил Андрей Климов.

"Мы подготовили текст этой Калининградской инициативы и в рамках Межпарламентского союза на белградской ассамблее начали процесс его подписания. И под этим документом уже подписались представители многих ответственных политических партий, общественных движений и организаций из разных стран зоны ОБСЕ", - рассказал сенатор. "Мы полагаем, что этот документ со временем получит поддержку значительного числа наших коллег, эта работа сегодня проводится", - добавил он.

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