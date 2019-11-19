"В его повестке важные вопросы дальнейшей интеграции двух государств. Помимо вопросов бюджета Союзного государства - корректировки бюджета на 2019 год и одобрения проекта бюджета на 2020 год - на нем будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество, функционирование объединенной транспортной системы, исполнение ранее принятых решений. Проделана большая работа по согласованию позиций двух стран в самых чувствительных сферах", - рассказал "РГ" госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Встреча премьер-министров поспособствует движению вперед по дорожным картам по направлениям дальнейшей экономической интеграции. Как ранее отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, в "дорожные карты" будет погружен перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, "которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности, будь то финансово-кредитная сфера, налоговая сфера, таможенное регулирование, вопросы цифрового развития, вопросы туризма". Иначе говоря, вообще все направления, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора.
"Уже завтра часть из этих вопросов будет обсуждаться на экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего". Убежден, что нам удастся не только сохранить достигнутый высокий уровень взаимоотношений, но и поднять его на новую высоту", - говорит Григорий Рапота.
По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, на заседании совмина премьер-министры обеих стран также обсудят новую программу реализации союзного договора. "Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - цитирует Владимира Семашко агентство БелТА.
Один из главных вопросов повестки заседания совмина касается "дорожных карт" по реализации договора о создании Союзного государства. Всего их 31, "дорожные карты" посвящены углублению торгово-экономического сотрудничества, гармонизации налогового и миграционного законодательства, формированию единого правового пространства, унификации отчетности, сближению макроэкономической политики, созданию единой системы маркировки и т.д. Большинство из них уже готовы, но не все. Полностью весь пакет "дорожных карт" должен быть представлен президентам России и Беларуси к 1 декабря. Главы государств могут подписать их уже 8 декабря, в день 20-летия Союзного государства.
"Дорожные карты" должны усилить торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Россией. Сейчас Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров РФ и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией. В свою очередь, наша страна является главным торгово-экономическим партнером Беларуси, ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира стабильно составляет около 50% (в 2018 году - 49,3%).
Значительная доля расчетов во взаимной торговле России и Беларуси приходится на национальные валюты. Это способствует снижению зависимости стран от иностранных валют (на долю расчетов в российских рублях по итогам 2018 года приходится 83,4% в торговле товарами и почти 62% в торговле услугами).
Важнейшей составляющей двустороннего взаимодействия остается формирование безбарьерной среды для субъектов хозяйствования двух стран. Этим занимаются рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества. По итогам их работы уже удалось заметно сократить перечень проблемных вопросов доступа на рынки России и Беларуси.
Деятельность Союзного государства в значительной мере посвящена выстраиванию единого информационно-культурного пространства, отметил Григорий Рапота на Московской международной книжной ярмарке в сентябре, где опробовал старинный печатный станок.
Страны ставят на атом
Партнерство в сфере ядерной энергетики вполне может стать одним из скрепляющих звеньев Союзного государства. "Сейчас республика является нетто-импортером электроэнергии, закупая ее у России. С вводом Белорусской АЭС Минск полностью покроет потребности своих территорий, - пояснил эксперт-аналитик Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. - Генподрядчик АЭС - "Атомстройэкспорт", дочка российского "Росатома". Первоначально пуск первого энергоблока планировался в конце 2019 года. Сейчас сроки запуска перенесены на начало 2020 года. После запуска АЭС Белоруссия получит дополнительно около 2400 мВт электрической энергии".
Особое внимание уделено безопасности проекта станции. Выбор был сделан в пользу проекта станции поколения 3+ с технологией ВВЭР, потому что это самая апробированная, надежная и экономичная технология. На тот момент АЭС поколения 3+ умели делать только Америка, Франция и Россия. Проект Белорусской АЭС почти идентичен Тяньваньской АЭС, которую строил "Росатом". Но в Беларуси будет более мощный реактор.
Достоинства российского проекта общепризнаны. У него самый высокий коэффициент установленной мощности. Он выше, чем у технологий из других стран. Его надежность подтверждают даже конкуренты.
Сотрудничество двух стран в сфере ядерной энергетики расширяется. "В рамках партнерских отношений белорусской стороне предлагается участвовать в работе Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), - рассказал Сергей Алихашкин. - Это будущий уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире, который обеспечит развитие ядерного потенциала наших стран на ближайшие десятилетия".
Контакты стран не ограничиваются только ядерной энергетикой. Определенный прогресс и перспективы просматриваются в области возобновляемых источниковэнергетики (ВИЭ). В Беларуси это очень популярная тема. К концу этого года доля ВИЭ в общей генерации достигла 6%. Показатель достаточно большой. Например, в России доля ВИЭ меньше 1%.
Роуминг с Беларусью могут отменить в 2020 году
По его словам, за последний год в ходе работы по этому направлению были достигнуты договоренности по большинству мероприятий проекта "дорожной карты" по реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства".
Стороны согласились с основными подходами, этапами и последовательностью выполнения необходимых мероприятий. "Определен размер ставки интерконнекта (плата, которую взимает оператор за "приземление" в своей сети трафика других операторов. - Прим. ред.) в отношении роумингового трафика - 0,015 доллара, который позволит достичь целей "дорожной карты", - уточнил Мамонов.
По его словам, в дополнение к этому белорусская сторона предлагает в отношении межоператорских роуминговых тарифов также установить конкретные пределы их возможного повышения. "На наш взгляд, это нереализуемо. Российское законодательство такое регулирование не предусматривает", - сказал замминистра.
Профильные ведомства, антимонопольные органы и операторы связи двух стран регулярно проводят рабочие встречи и сеансы видео-конференц-связи по выработке компромиссных подходов.
"Учитывая ведущиеся обсуждения по сближению подходов к регулированию рынка связи как в рамках Союзного государства, так и в рамках Евразийского экономического союза в целом, мы рассчитываем уже в ближайшее время завершить согласование "дорожной карты", - подчеркнул Михаил Мамонов - Несмотря на то что сроки уже неоднократно переносились, мы считаем, что отмена роуминга вполне возможна в 2020 году".
Ранее замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин высказывал мнение, что реформу нужно проводить на всем пространстве Евразийского экономического союза. По его словам, это необходимый шаг на пути создания благоприятных условий для общения и обмена информацией между гражданами государств - членов Союза.
"Как показывает международный и отечественный опыт, оказание услуг связи в роуминге на условиях домашнего региона повышает лояльность потребителей. Снижение тарифов ведет к соразмерному росту трафика. В результате выигрывают все - и абоненты, и операторы связи", - пояснил Голомолзин.
Путь из Азии в Европу идет напрямик
"Если коридор будет создаваться, он может идти не по одному, а по нескольким путям", - рассказывает "РГ" старший научный сотрудник института стран СНГ Юрий Баранчик. Точного маршрута еще нет. Один из вариантов - проложить, скажем, высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию.
Можно, конечно, пустить коридор и в обход России через страны Средней Азии, Иран, Турцию и Балканы, но тогда он окажется длиннее и обойдется дороже. К тому же геополитическая обстановка в Юго-Западной Азии нестабильна.
Важно также сходство позиций участников проекта во внешней политике. Союзное государство, на территорию которого придется значительный отрезок маршрута, стремится стать частью единого экономического пространства на территории от Лиссабона до Владивостока, ранее неоднократно отмечал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
По его мнению, глобальный проект стимулирует развитие экономики всех его участников.
К тому же Россия и Беларусь уже обсуждают конкретные планы в рамках глобального замысла. "Есть несколько проектов, Союзное государство предложило один из них: "Санкт-Петербург - Минск", а дальше в Европу на Гамбург", - заявлял госсекретарь в конце октября этого года на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Речь идет о создании высокоскоростной магистрали. Рассматривается также вариант дороги Москва - Минск.
По словам Григория Рапоты, две страны имеют планы по созданию единого транспортного пространства. А всякая идея начинается с малого и будет реализована, если над ней работать, считает госсекретарь.
Ученые изучают стволовые клетки
Она отметила, что российско-белорусское сотрудничество по охране здоровья граждан обеих стран развивается динамично и поступательно, опираясь на многовековые традиции дружбы и союзническое партнерство.
Скворцова напомнила о сотрудничестве российских и белорусских ученых в области современных биомедицинских технологий, совместных научно-технических программах, в том числе по развитию клеточных технологий в рамках реализованной в 2011-2013 годах программы "Стволовые клетки". Сейчас разрабатывается новая программа, которая по сути является ее продолжением и нацелена на разработку новых биомедицинских клеточных продуктов и методов их применения в лечении социально-значимых и наследственных заболеваний.
С 2017 года реализуется программа Союзного государства "Спинальные системы". Она посвящена разработке новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.
Кроме того, гармонизируются образовательные стандарты подготовки медицинских кадров и требований для работающих в системе здравоохранения. "Мы наблюдаем ежегодное увеличение числа граждан Беларуси, получающих бесплатную медпомощь в государственных и муниципальных медицинских организациях России", - сказала Скворцова. За последние три года амбулаторно-поликлиническую помощь получили около 30 тысяч граждан республики, а в стационарах - более 27 тысяч.
При этом минздравы стран периодически расширяют список категорий граждан, получающих медицинскую помощь за счет бюджета Союзного государства в рамках отдельных проектов. К примеру, таких как программа совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и мероприятия по оказанию комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Рассказала Скворцова и о преобразованиях в сфере здравоохранения в России, которые проходят в последние годы.
"Была разработана и внедрена трехуровневая модель регионального здравоохранения, получившая широкое признание в мире и используемая во многих странах", - констатировала Вероника Скворцова.
В результате с 2008 года смертность от инсультов и комбинированных травм в России снизилась более чем вдвое, от инфарктов миокарда - на 18%. Материнская и младенческая смертность стала меньше на 56 и 40% соответственно за десять лет. Продолжительность жизни за этот же период выросла в России на 5,6 года, у мужчин - на 6,7 и у женщин - на 4,2. За 9 месяцев этого года продолжительность жизни в России достигла 73,5 года. В Беларуси продолжительность жизни за прошлый год составила 74,39 года.
Единые сертификаты гарантируют качество еды
"Совместно с белорусскими коллегами можно разрабатывать технологии селекции и семеноводства озимой пшеницы, картофеля, льна, овощей, рапса, многолетних трав и других важных для наших стран сельхозкультур, - считает ученый. - Также можно реализовать совместные проекты по созданию селекционных центров с участием бизнеса. Беларусь в основном решила для себя проблему семеноводства".
Еще одно перспективное направление - сотрудничество по развитию сельских территорий. В России принята госпрограмма их комплексного развития, и можно использовать опыт Беларуси, говорит Александр Петриков: "У них в качестве объектов программы были выделены так называемые агрогородки, по сути - опорные центры межселенного обслуживания. Приняты госстандарты по созданию в агрогородках социальной инфраструктуры".
Функция таких поселений не только в удовлетворении потребностей их жителей, но и в обслуживании близлежащих более мелких населенных пунктов. Около полутора тысяч агрогородков построили за 10 лет, отмечает Петриков.
Сейчас сотрудничество между Россией и Беларусью в большей степени связано с производственными программами, а также с регулированием агропродовольственных рынков. Например, идет интеграция двух информационных систем - белорусской AITS и российской "ВетИС". Они снабжают перемещаемых животных и животноводческую продукцию ветеринарными сопроводительными документами. Известная всем система "Меркурий" - составная часть "ВетИС".
"Сегодня переданы электронные ветеринарные сопроводительные документы из системы AITS в "Меркурий" на партии продукции, которые перевозятся из Беларуси в Россию. Теперь почти 100% животноводческой продукции белорусского производства ввозится в Россию с электронными документами", - рассказала "РГ" советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. Сейчас завершается второй этап, уточнила она. Вся российская животноводческая продукция должна также ввозиться с электронными ветеринарными сертификатами в Беларусь. Единая система позволит странам более эффективно обеспечивать продовольственную безопасность и предотвращать незаконные поставки продукции.
Как рассказали "РГ" в минсельхозе, в 2018 году по сравнению с 2017-м продовольственный товарооборот между двумя странами увеличился на 7,7%. При этом экспорт российских товаров в Беларусь вырос на 23,9%, а импорт из Беларуси в Россию - на 3,6%. "В январе-августе 2019 года товарооборот увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основные товарные позиции в структуре импорта из Беларуси в Россию - традиционно молочная, мясная продукция и сахар", - сообщили в министерстве.