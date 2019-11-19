Главы правительств России и Беларуси обсудят "дорожные карты" по дальнейшей экономической интеграции

Сегодня,19 ноября, в Москве пройдет заседание Совета Министров Союзного государства с участием премьер-министров обеих стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Совмин станет главным событием после парафирования программы экономической интеграции России и Белоруссии.

Деятельность Союзного государства в значительной мере посвящена выстраиванию единого информационно-культурного пространства, отметил Григорий Рапота на Московской международной книжной ярмарке в сентябре, где опробовал старинный печатный станок. Сергей Михеев

"В его повестке важные вопросы дальнейшей интеграции двух государств. Помимо вопросов бюджета Союзного государства - корректировки бюджета на 2019 год и одобрения проекта бюджета на 2020 год - на нем будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество, функционирование объединенной транспортной системы, исполнение ранее принятых решений. Проделана большая работа по согласованию позиций двух стран в самых чувствительных сферах", - рассказал "РГ" госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Встреча премьер-министров поспособствует движению вперед по дорожным картам по направлениям дальнейшей экономической интеграции. Как ранее отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, в "дорожные карты" будет погружен перечень конкретных мероприятий и нормативных актов, "которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности, будь то финансово-кредитная сфера, налоговая сфера, таможенное регулирование, вопросы цифрового развития, вопросы туризма". Иначе говоря, вообще все направления, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора.

"Уже завтра часть из этих вопросов будет обсуждаться на экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего". Убежден, что нам удастся не только сохранить достигнутый высокий уровень взаимоотношений, но и поднять его на новую высоту", - говорит Григорий Рапота.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / МИХАИЛ ШИПОВ / ИГОРЬ ЗУБКОВ

По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, на заседании совмина премьер-министры обеих стран также обсудят новую программу реализации союзного договора. "Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - цитирует Владимира Семашко агентство БелТА.

Один из главных вопросов повестки заседания совмина касается "дорожных карт" по реализации договора о создании Союзного государства. Всего их 31, "дорожные карты" посвящены углублению торгово-экономического сотрудничества, гармонизации налогового и миграционного законодательства, формированию единого правового пространства, унификации отчетности, сближению макроэкономической политики, созданию единой системы маркировки и т.д. Большинство из них уже готовы, но не все. Полностью весь пакет "дорожных карт" должен быть представлен президентам России и Беларуси к 1 декабря. Главы государств могут подписать их уже 8 декабря, в день 20-летия Союзного государства.

Сейчас Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров РФ и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией

"Дорожные карты" должны усилить торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Россией. Сейчас Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров РФ и занимает первое место среди стран СНГ по объему товарооборота с Россией. В свою очередь, наша страна является главным торгово-экономическим партнером Беларуси, ее доля в товарообороте республики со всеми странами мира стабильно составляет около 50% (в 2018 году - 49,3%).

Значительная доля расчетов во взаимной торговле России и Беларуси приходится на национальные валюты. Это способствует снижению зависимости стран от иностранных валют (на долю расчетов в российских рублях по итогам 2018 года приходится 83,4% в торговле товарами и почти 62% в торговле услугами).

Важнейшей составляющей двустороннего взаимодействия остается формирование безбарьерной среды для субъектов хозяйствования двух стран. Этим занимаются рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества. По итогам их работы уже удалось заметно сократить перечень проблемных вопросов доступа на рынки России и Беларуси.

Деятельность Союзного государства в значительной мере посвящена выстраиванию единого информационно-культурного пространства, отметил Григорий Рапота на Московской международной книжной ярмарке в сентябре, где опробовал старинный печатный станок.