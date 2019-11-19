Сотрудничество в научно-технологическом обеспечении агропромышленного комплекса двух стран может уменьшить зависимость от поставок инновационной продукции из-за рубежа, полагает академик РАН, доктор экономических наук Александр Петриков.

Белорусские помидоры любят не только на родине, но и в России. Виктор Драчев / ТАСС

"Совместно с белорусскими коллегами можно разрабатывать технологии селекции и семеноводства озимой пшеницы, картофеля, льна, овощей, рапса, многолетних трав и других важных для наших стран сельхозкультур, - считает ученый. - Также можно реализовать совместные проекты по созданию селекционных центров с участием бизнеса. Беларусь в основном решила для себя проблему семеноводства".

Еще одно перспективное направление - сотрудничество по развитию сельских территорий. В России принята госпрограмма их комплексного развития, и можно использовать опыт Беларуси, говорит Александр Петриков: "У них в качестве объектов программы были выделены так называемые агрогородки, по сути - опорные центры межселенного обслуживания. Приняты госстандарты по созданию в агрогородках социальной инфраструктуры".

Функция таких поселений не только в удовлетворении потребностей их жителей, но и в обслуживании близлежащих более мелких населенных пунктов. Около полутора тысяч агрогородков построили за 10 лет, отмечает Петриков.

Сейчас сотрудничество между Россией и Беларусью в большей степени связано с производственными программами, а также с регулированием агропродовольственных рынков. Например, идет интеграция двух информационных систем - белорусской AITS и российской "ВетИС". Они снабжают перемещаемых животных и животноводческую продукцию ветеринарными сопроводительными документами. Известная всем система "Меркурий" - составная часть "ВетИС".

"Сегодня переданы электронные ветеринарные сопроводительные документы из системы AITS в "Меркурий" на партии продукции, которые перевозятся из Беларуси в Россию. Теперь почти 100% животноводческой продукции белорусского производства ввозится в Россию с электронными документами", - рассказала "РГ" советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. Сейчас завершается второй этап, уточнила она. Вся российская животноводческая продукция должна также ввозиться с электронными ветеринарными сертификатами в Беларусь. Единая система позволит странам более эффективно обеспечивать продовольственную безопасность и предотвращать незаконные поставки продукции.

Как рассказали "РГ" в минсельхозе, в 2018 году по сравнению с 2017-м продовольственный товарооборот между двумя странами увеличился на 7,7%. При этом экспорт российских товаров в Беларусь вырос на 23,9%, а импорт из Беларуси в Россию - на 3,6%. "В январе-августе 2019 года товарооборот увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основные товарные позиции в структуре импорта из Беларуси в Россию - традиционно молочная, мясная продукция и сахар", - сообщили в министерстве.