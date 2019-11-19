Россияне рассказали об отношении к социальной рекламе

Большинство россиян считают, что в социальной рекламе есть толк. Таких, кто думает, что она влияет на поведение людей, 76 процентов. А 18 процентов придерживаются противоположной точки зрения, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин на международной конференции "Повышение эффективности социальной рекламы в России".

Почти половина наших граждан (44 процента) уверены, что социальная реклама прежде всего должна работать на борьбу с насилием в семье, 42 процента - на борьбу с наркоманией, а 38 процента - с коррупцией. 34 процента считают, что задача такой рекламы - призыв к ответственному поведению на дорогах, а 32 - к борьбе с алкоголизмом.

Впрочем, по данным Родина, в течение последнего года соцрекламу ни разу не видели тоже почти половина опрошенных (47 процентов), а если и видели, то не помнят, о чем она - 21 процент.

При этом россияне чаще всего россияне замечают по телевизору рекламу, призывающую пожертвовать деньги на лечение больных детей. Таких - 61 процент. За последние 12 месяцев граждане переводили деньги на их лечение (31 процент). Раздельно собирали мусор после просмотра соответствующего ролика 17 процентов россиян. Взяли животное из приюта - 12 процентов. Но 31 процент ничего подобного не сделали.