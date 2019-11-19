Россияне стали есть меньше картошки, но больше заморских даров природы

Рацион россиян постепенно меняется. В нем появляется больше здоровой еды, а также экзотических овощей, фруктов и даже круп.

Тяга к экономии времени и к здоровому питанию привела к росту продаж совсем не дешевых помидоров черри и авокадо. Фото: Photoxpress

Например, сократилось потребление картофеля, отмечается в исследовании компании Gfk. В 2018 году продажи овощей упали на 4,9% в натуральном выражении. "Значительная часть падения в овощах приходится на картофель, с него потребители переключаются на макароны - пасту и крупы, что может быть связано с простотой и удобством приготовления", - сообщила "РГ" старший исследователь Gfk Rus Меланья Саакян.

В компании подчеркивают: люди не столько замещают продукты одной категории продуктами из другой, например, овощи - макаронами или крупами, сколько экономят время и стараются покупать "здоровую" еду. Например, выросла популярность макарон из твердых сортов пшеницы.

"Мы видим рост продаж помидоров черри и авокадо, хотя средняя цена на них существенно выше по сравнению с другими товарами в категориях. Кроме того, есть большой запрос потребителя на удобство и экономию времени, в первую очередь. Покупатель ищет продукты, которые помогают ему тратить меньше времени и усилий на приготовление еды", - говорит Меланья Саакян.

Снижение покупок определенных видов продуктов может быть связано с ростом потребления вне дома, а также развитием рынка готовой кулинарии. "Появляются нетрадиционные решения, растет доля готовой еды, расширяется ассортимент потребляемых продуктов и блюд. В этом же русле - и рост потребления макарон твердых сортов, в рационе появляется паста", - рассказала "РГ" руководитель департамента панельных исследований российского центра Ромир Инна Караева.

Взрыв интереса к недавно еще совсем экзотическим крупам (булгур, кускус, киноа) говорит о ломке традиционных потребительских предпочтений

При этом овощей и фруктов россияне точно потреблять меньше не стали, говорят в Ромир. "Если изменения и есть, то они могут быть связаны с вхождением в зимний сезон, когда рацион становится более плотным. Могут влиять также и повышающиеся к зиме цены на фрукты и овощи", - говорит Инна Караева. Кстати, рост спроса на экзотику вроде авокадо характерен прежде всего для городов-миллионников, отмечают в Ромир. В остальных городах, где экзотических овощей и фруктов продается немного или если они имеют высокую цену для некоторых групп потребителей, люди все равно едят зимой много сезонных российских овощей - капусту, морковь, свеклу, а также различные маринады со своих дачных и приусадебных участков.

Россия открыла рынок для поставок экзотики вроде манго или личи из стран Южной Америки, и тропических фруктов на прилавках будет все больше. "Если цена этой продукции будет расти, можно рассмотреть вопрос о выращивании их в теплицах", - отмечает президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. При этом у России уже есть опыт выращивания в теплицах лимонов, ананасов, киви и даже кофе, "причем с неплохой урожайностью".

Интересные изменения произошли на рынке круп. По данным международного исследовательского центра Nielsen, растут продажи ранее экзотических булгура, кускуса, киноа. За год (с июня 2018-го по июль 2019-го, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом) продажи булгура в крупнейших розничных сетях России выросли на 75%, кускуса - на 66%, киноа - на 35%, рассказала "РГ" Ольга Дашкевич, директор по работе с клиентами Nielsen Россия.

В исследовательском центре это связывают с ростом поставок этих видов круп и эффектом низкой базы - денежная доля булгура, кускуса и киноа в продажах остается небольшой. "Вероятнее всего, увеличение продаж обусловлено трендом на здоровое и сбалансированное питание, благодаря чему представленность этих круп в современной рознице растет", - говорит Ольга Дашкевич.

Тяга к экономии времени и к здоро- вому питанию привела к росту продаж совсем не дешевых помидоров черри и авокадо.