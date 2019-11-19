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19.11.2019 18:10
Рубрика: В мире

Венеции нужна помощь

Россияне уже собрали миллион евро на восстановление терпящего бедствие города
Текст: Юрий Когалов
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Особую благодарность за помощь в этом деле посольство Италии в Москве выразило дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву.

После встречи на полях культурного форума в Санкт-Петербурге с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано маэстро обещал оказать всевозможную поддержку в вопросе сбора средств. В итоге менее чем за сутки привлеченные им топ-менеджеры ведущих российских компаний согласились пожертвовать на восстановление города карнавалов около миллиона евро - и это еще до того, как посольство официально запустило сбор средств. Старт благотворительной акции был дан во вторник вечером в особняке Берга в Москве. Ради привлечения внимания к этой инициативе МИД Италии в диппредставительстве прошел концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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"Я очень признателен маэстро, который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России", - заявил Терраччано. По его словам, Гергиев стал первым человеком с международной славой, который откликнулся на призыв итальянской дипмиссии поддержать Венецию. "Я хочу от всего сердца поблагодарить всех россиян, которые в очередной раз продемонстрировали нам свою щедрость в очень непростое время для нашей страны и для Венеции - одной из столиц мировой культуры, которая всегда служила особым мостом для развития отношений между Италией и Россией", - отметил посол.

Подобные акции проводят посольства Италии по всему миру. Всем неравнодушным дипломаты рассказывают о чрезвычайной ситуации в Венеции, распространяя реквизиты банковского счета муниципалитета, на который можно перечислить пожертвования. Кстати, подобным занимаются не только власти, но и ряд ассоциаций, ведомств и даже СМИ. Помощь можно оказать как городу в целом, так и определенному музею, театру, библиотеке, школе или церкви.

Напомним, на прошлой неделе Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра (около 80 процентов) оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

Официально размер ущерба еще не установлен, однако, по словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, он составит порядка миллиарда евро. Поскольку итальянское правительство смогло выделить лишь 20 миллионов евро, власти начали сбор пожертвований. Между тем город начал возвращаться к привычной жизни. В понедельник, после того как вода немного спала, заработали школы и музеи, было восстановлено движение городского водного транспорта. В скором времени власти обещают начать принимать заявления от граждан и предпринимателей о компенсации понесенного из-за наводнения ущерба. Предполагается, что частные лица смогут получить до 5 тысяч евро, компании - до 20 тысяч евро. Кроме того, в Венеции на год приостановлены все ипотечные платежи.

Счет

- Расчетный счет, на который можно направлять пожертвования для восстановления Венеции (предоставлен "РГ" посольством Италии в Москве)

р/с 40807810500010496197

в АО ЮниКредит Банк, г. Москва

к/с 30101810300000000545

ОПЕРУ МГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044525545

Получатель платежа: Посольство Италии в Москве

Назначение платежа: Россия для Венеции

#HelpVenice

В мире Европа Италия
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