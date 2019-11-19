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В Турции раскопали саркофаг времен Христа 16:21
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19.11.2019 16:21
Рубрика: В мире

В Турции раскопали саркофаг времен Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции при проведении дорожно-строительных работ в провинции Чорум строители наткнулись на таинственный каменный саркофаг, внутри которого находились останки неизвестной женщины.

Как сообщает Daily Sabah, строители тут же прекратили работы и сообщили о находке в музей Чорума и полицию. На место прибыли археологи, которые извлекли из земли хорошо сохранившийся каменный саркофаг длиной 2,72 метра. Кстати, он находился на глубине около 70 сантиметров.

Фото: Bulgarian News Agency
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Артефакт был доставлен в музей, где его изучили эксперты. Возраст саркофага оценен примерно в 2000 лет, т.е предмет по факту является ровесником Иисуса Христа. Внутри находились останки женщины, которые будут отправлены на лабораторный анализ.

Предварительное исследование показало, что она умерла в пожилом возрасте. В саркофаге также находились осколки стекла и флакон для духов, изготовленный из глины, что озадачило ученых.

"Эти предметы, кусочки стекла и флакон для духов, напоминают нам о погребальных подношениях римской эпохи, - говорит глава провинциального управления культуры и туризма Сюмейра Шенгюль. - Для нашего региона такой саркофаг - большая редкость, но он был изготовлен из местных материалов и, возможно, местными мастерами".

По мнению Шенгюль, находка заставляет пересмотреть историю Чорума. Что за женщина была погребена в "римском" саркофаге в регионе, где римские погребения практически не встречаются?

Кстати, местные археологи тут же вспомнили, что недавно неподалеку было обнаружено другое захоронение. Исследователи вернутся к его изучению, возможно, оно тоже является "римским".

Напомним, несколько дней назад турецкие археологи объявили о другой удивительной находке. В провинции Кырыккале фермер при вспашке своего поля обнаружил огромный древний кувшин Византийской эпохи.

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