Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение в сфере транспорта и еды

Совместное предприятие в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой, договорились создать Сбербанк и Mail.ru Group.

Как отмечается в официальном сообщении Сбербанка, закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования.

Стороны получат равные доли в совместном предприятии. Это будет новая онлайн-платформа, в которую войдут Delivery Club и "Ситимобил", а также другие сервисы в сфере еды и транспорта: сервис каршеринга YouDrive, Performance Group, "СберМаркет".

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, соглашения с Mail.ru Group - это продолжение совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где можно будет объединить технологические и интеллектуальные ресурсы.

"Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг", - отметил Греф. А генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев добавил, что компания уже довольно продуктивно сотрудничает со Сбербанком.

"Мы убедились, что наше видение рынка совпадает и Сбербанк поддерживает нашу стратегию. Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга, вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей", - уверен глава Mail.ru.