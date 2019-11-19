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19.11.2019 19:17
Рубрика: Экономика

Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро

Текст: Александр Проценко

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" голландского Yandex N.V. (головной компании "Яндекса") по цене приобретения в 2009 году - за один евро.

Накануне "Яндекс" объявил о создании Фонда общественных интересов, которому будет передана эта акция. Благодаря ей Фонд получит в компании часть управленческих функций. В частности, с ним будут согласовываться консолидация 10% и более акций "Яндекса", передача существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей.

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

"Золотая акция" - это то специфическая форма участия государства в акционерных обществах, дающая право при необходимости блокировать принятие важнейших решений. Это право (и акцию) Сбербанк купил у Yandex N. V. в 2009 году, но теперь по согласованию с администрацией президента РФ передает ее специальному фонду. Таким образом, компания "Яндекс" получает дополнительный независимый контроль и избавляется от претензий государства в том, что большей частью капитала компании - крупнейшего информационного ресурса России владеют иностранцы.

Помимо "золотой акции" у фонда будет 0,001% долей основного российского юрлица - ООО "Яндекс".

Экономика Финансы Инвестиции Компании Информационные технологии Яндекс Компании Финансы Сбербанк
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