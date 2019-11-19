Союзное государство России и Беларуси может стать ключевым звеном в создании глобального транспортного коридора между Европой и Азией - "Экономического пояса Шелкового пути". Для этого у него есть все шансы, считают эксперты.

"Если коридор будет создаваться, он может идти не по одному, а по нескольким путям", - рассказывает "РГ" старший научный сотрудник института стран СНГ Юрий Баранчик. Точного маршрута еще нет. Один из вариантов - проложить, скажем, высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию.

Можно, конечно, пустить коридор и в обход России через страны Средней Азии, Иран, Турцию и Балканы, но тогда он окажется длиннее и обойдется дороже. К тому же геополитическая обстановка в Юго-Западной Азии нестабильна.

Важно также сходство позиций участников проекта во внешней политике. Союзное государство, на территорию которого придется значительный отрезок маршрута, стремится стать частью единого экономического пространства на территории от Лиссабона до Владивостока, ранее неоднократно отмечал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его мнению, глобальный проект стимулирует развитие экономики всех его участников.

К тому же Россия и Беларусь уже обсуждают конкретные планы в рамках глобального замысла. "Есть несколько проектов, Союзное государство предложило один из них: "Санкт-Петербург - Минск", а дальше в Европу на Гамбург", - заявлял госсекретарь в конце октября этого года на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Речь идет о создании высокоскоростной магистрали. Рассматривается также вариант дороги Москва - Минск.

По словам Григория Рапоты, две страны имеют планы по созданию единого транспортного пространства. А всякая идея начинается с малого и будет реализована, если над ней работать, считает госсекретарь.