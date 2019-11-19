Служба финомбудсмена добилась блокировки схожего с официальным сайтом ресурса

Специалисты отдела безопасности и защиты информации Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного добились блокировки интернет-ресурса, который был схож с официальным сайтом финомбудсмена и содержал сведения, способные ввести в заблуждение граждан.

На сайте fin-ombudsman.ru была размещена информация о деятельности финансового уполномоченного, а также предлагались услуги по досудебному урегулированию споров потребителей с финансовыми организациями.

Содержание ресурса создавало у потребителей обманчивое представление о том, что именно через этот сайт можно направить обращение омбудсмену.

Для исключения угроз безопасности персональных данных потребителей финансовых услуг Служба финансового уполномоченного обратилась в подразделение Банка России по кибербезопасности "ФинЦЕРТ" с просьбой о блокировке сайта, в результате этих действий домен ресурса был разделегирован.

Служба финансового уполномоченного напоминает, что официальным сайтом финансового уполномоченного в "Интернете" является ресурс https://finombudsman.ru. Направление обращения финансовому уполномоченному в электронной форме возможно исключительно через личный кабинет на сайте https://finombudsman.ru.