СМИ: Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции предложило расширить доступ судебных приставов к кредитным историям россиян. Ведомство совместно с ФССП подготовило соответствующие поправки в закон о "О кредитных историях". Согласно документу, приставов предлагается включить в число тех, кто может получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй по запросу.

Как сообщает РБК, в настоящее время получить эту информацию могут как сами заемщики, так и ЦБ, нотариусы, а также следователи и суды. В свою очередь, приставам может передаваться титульная и основная часть кредитного отчета.

Расширение возможностей для приставов позволит им проверить, не нарушались ли правила взыскания долга. В дополнительной части кредитной истории указано, кто направлял данные о долге в бюро кредитных историй и кто получил право требовать его выплаты. Приставы получат полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности.

В свою очередь "Коммерсант" сообщает о том, самым распространенным нарушением профильного закона является "несоблюдение частоты взаимодействия с должниками". В связи с этим Минюст предлагает внести изменения в закон "О связи" и обязать операторов связи предоставлять ФССП данные по запросу.

Накануне на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о начале разработки законопроекта, который предлагает установить правовые основы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств. Предлагаемые законопроектом нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности. В числе заинтересованных лиц указаны, в частности, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица ФССП России.